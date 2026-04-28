El presidente de Disney dice que el CEO "estará a la altura" en la disputa entre Trump y Kimmel

FOTO ARCHIVO: Jimmy Kimmel habla en la gala de los Oscar

​Es el trabajo del nuevo director ejecutivo de Walt Disney , Josh D'Amaro, y ‌su equipo decidir ‌la respuesta del grupo a la disputa entre la Casa Blanca y el presentador del programa nocturno de ABC, Jimmy Kimmel, dijo el martes James Gorman, el presidente del directorio de Disney.

El presidente estadounidense Donald Trump ​dijo el lunes ⁠que ABC y su empresa matriz ‌Disney deberían despedir a Kimmel, sumándose ⁠así a su esposa ⁠Melania en las críticas al presentador del programa de entrevistas por los comentarios que hizo antes ⁠del tiroteo ocurrido el sábado durante ​la cena de corresponsales de ‌la Casa Blanca.

Kimmel dijo el ‌lunes que su broma sobre Melania Trump -que "resplandecía ⁠como una viuda en espera"- se refería a la diferencia de edad entre la primera dama y su marido, y ​que no ‌era un "llamamiento al asesinato".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente del directorio de Disney dijo el martes que las grandes empresas se enfrentan de vez en cuando a "este tipo de ⁠problemas" que deben resolver.

"Es responsabilidad del presidente ejecutivo y su equipo encontrar la respuesta correcta, y contarán con la orientación del directorio", dijo Gorman en una conferencia empresarial en Oslo.

Se negó a decir qué consejos darían él o la ‌junta directiva respecto del programa "Jimmy Kimmel Live!".

"Tenemos un nuevo presidente ejecutivo magnífico, Josh D'Amaro; es de primera categoría, así que estoy seguro de que estará a la altura de las ‌circunstancias y hará lo correcto", dijo Gorman.

D'Amaro asumió el mando de Disney el mes pasado.

El presidente, su ‌esposa y ⁠otros altos funcionarios del Gobierno fueron evacuados apresuradamente de la cena ​del sábado tras un tiroteo en el vestíbulo del hotel Washington Hilton.

(Informe de Terje Solsvik, editado en español por Javier López de Lérida)