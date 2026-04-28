El presidente de Disney dice que el CEO "estará a la altura" en la disputa entre Trump y Kimmel

Es el trabajo del nuevo director ejecutivo de Walt Disney , Josh D'Amaro, y su equipo decidir la respuesta del grupo a la disputa entre la Casa Blanca y el presentador del programa nocturno de ABC, Jimmy Kimmel, dijo el martes James Gorman, el presidente del directorio de Disney.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que ABC y su empresa matriz Disney deberían despedir a Kimmel, sumándose así a su esposa Melania en las críticas al presentador del programa de entrevistas por los comentarios que hizo antes del tiroteo ocurrido el sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
Kimmel dijo el lunes que su broma sobre Melania Trump -que "resplandecía como una viuda en espera"- se refería a la diferencia de edad entre la primera dama y su marido, y que no era un "llamamiento al asesinato".
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El presidente del directorio de Disney dijo el martes que las grandes empresas se enfrentan de vez en cuando a "este tipo de problemas" que deben resolver.
"Es responsabilidad del presidente ejecutivo y su equipo encontrar la respuesta correcta, y contarán con la orientación del directorio", dijo Gorman en una conferencia empresarial en Oslo.
Se negó a decir qué consejos darían él o la junta directiva respecto del programa "Jimmy Kimmel Live!".
"Tenemos un nuevo presidente ejecutivo magnífico, Josh D'Amaro; es de primera categoría, así que estoy seguro de que estará a la altura de las circunstancias y hará lo correcto", dijo Gorman.
D'Amaro asumió el mando de Disney el mes pasado.
El presidente, su esposa y otros altos funcionarios del Gobierno fueron evacuados apresuradamente de la cena del sábado tras un tiroteo en el vestíbulo del hotel Washington Hilton.
(Informe de Terje Solsvik, editado en español por Javier López de Lérida)