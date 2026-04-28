Real Madrid, a un paso de comprar a Nico Paz: cuánto pagará

Los medios españoles lo dan como el primer refuerzo confirmado del Real Madrid.

Desde hace un largo tiempo se menciona que el Real Madrid se encuentra interesado en adquirir la ficha de Nicolás Paz, que dispone de un enorme presente en el Como de Italia. Los medios de España señalan que la propuesta oficial se conocerá muy pronto y que el argentino tendrá la oportunidad de mostrarse en uno de los clubes más importantes del planeta fútbol.

Lo primero a mencionar es que el volante se inició como jugador en el conjunto español, pero la falta de oportunidades para mostrarse generó que sea transferido a la escuadra italiana que adquirió su pase en tan sólo seis millones de euros. Si se observa su valoración de mercado, de acuerdo con las estadísticas de Transfermarkt, su pase se encuentra valorado en 65 millones de euros.

Sin embargo, el precio a pagar será menor. “La fecha tope para hacer uso de esa opción es la del 30 de mayo, pero en Valdebebas ya tienen claro que el futuro de Nicolás Paz pasa por el regreso al Real Madrid y por eso los dirigentes blancos ya se han movido para que todas las partes tengan conocimiento de la decisión”, expresa al Diario As de España para ponerle fin a los rumores y establecer un anuncio concreto sobre uno de los primeros movimientos del mercado de pases.

Hasta el momento, se desconoce el valor de la cláusula de recompra que Como de Italia dispone a su favor, pero se estima que será un valor que sorprenderá bastante. Algunos medios se animan a mencionar un precio de tan solo 10 millones de euros. Una cifra que solo se encuentra disponible para el Real Madrid, debido a que dicho precio habría sido colocado como condición de venta del joven argentino.

“El Como y Cesc Fábregas ya son conscientes de que los días de poder disfrutar del juego de Nico Paz están llegando a su fin. La relación del técnico y de los dirigentes del club italiano es excelente”, agrega el posta español. También menciona que dejarán ir al argentino y que negociarán la llegada de otra joven promesa que no vaya a tener minutos en los próximos meses.

Nico Paz también genera sustos

En el marco de la fecha 34 de la liga italiana, en el partido ante el Genoa, Nicolás Paz no pudo culminar el encuentro porque recibió asistencia médica y posterior sustitución de manera obligatoria por indicación del cuerpo médico. “No veo, no veo”, expresó el argentino y estas palabras provocaron un gran asombro acompañado de una profunda preocupación.

A razón de que protagonizó un golpe de cabezas con Alessandro Marcandalli, en donde ambos culminaron tendidos en el suelo. "Nico está bien. Está en el hospital y lo están evaluando. Se siente mejor, no veía bien“, señaló Cesc Fábregas en conferencia de prensa. La explicación a la falta de visión es que fue producto del golpe, pero los profesionales de la salud descartaron que vaya a tener problemas a futuro. Solo se trató de un efecto pasajero que duró unos minutos.

De hecho, Nico Paz fue el encargado de llevarle tranquilidad a los hinchas del Como, como también al cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. “Tutto perfetto”, comentó en una historia que compartió en su perfil de Instagram. No obstante, se le hará un seguimiento más que especial con el fin de determinar si hay efectos adversos que puedan llegar a aparecer con el paso de los días.