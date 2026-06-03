Uno de los candidatos a agarrar en Boca: el gran presente del “Turco” Mohamed en México

El técnico viene de una gran temporada en México y un serio candidato a dirigir al Xeneize.

Después de que se confirmara la decisión de renovarle el contrato a Claudio Úbeda, Boca se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador porque debe afrontar los dieciseisavos de la Copa Sudamericana después del Mundial, y uno de los candidatos que aparece es Antonio Mohamed. Lo hace en un contexto bastante particular porque acaba de ser campeón con el Toluca de México.

Al confirmarse que no se extenderá el vínculo que vence el próximo 30 de junio, el Xeneize expone que está activamente en la búsqueda de un cuerpo técnico que se haga cargo del plantel profesional. Una que debe ser rápida porque los jugadores deben tener planificada la pretemporada, algunos conocer si serán considerados y las políticas de refuerzos no es algo menor.

Es por ello que los rumores apuntan a Antonio Mohamed como uno de los favoritos de Juan Román Riquelme. Este viene de consagrarse por penales en la Concachampions frente a Tigres en la final y se aseguró un lugar en la Copa Intercontinental, como también en la segunda edición del Mundial de Clubes. Dos detalles para nada menores y más en un técnico que sería elegido para Boca.

Además, si se revisa el recorrido del profesional argentino, es posible apreciar que se consagró campeón de la Liga MX Apertura y Clausura, además de ser el Campeón de Campeones de la temporada 2025. También cuenta con un segundo título internacional como es la Campeones Cup. No hay dudas de que se trata de un ciclo exitoso y que se encuentra a la altura de las exigencias que la camiseta del Xeneize imprime.

Sin embargo, la pregunta a Antonio Mohamed sobre una posible salida de Toluca y llegada a Boca en los próximos días no se hizo esperar. “¿Los rumores de Boca? No es momento de hablar de eso. Estoy muy contento y mi cabeza está puesta acá. Ya estamos pensando en el 25 de julio, que tenemos el Campeón de Campeones”, expresó el entrenador en charla con los medios de México.

Las palabras son más que claras y permiten entender que le cerró las puertas a cualquier intento que Juan Román Riquelme pueda llegar a realizar en los próximos días. “Ahora Boca empieza las vacaciones, el plantel ya está licenciado de cara a los dieciseisavos de final, que se van a jugar el 22 y 29 de julio”, manifestó el periodista Emiliano Raddi en ESPN sobre la agenda de la institución.

En el mientras tanto, si no hay un nombre que se haga cargo de la conducción del equipo, Boca considera darle el poder a Mariano Herrón, que dejará a la Reserva para pasar a la Primera. Una decisión que va en contra de lo que los hinchas manifiestan en las redes sociales. Esto es producto de que piden la llegada de una figura de cierta trayectoria y que se culmine la etapa de los interinatos.

La danza de nombres tiene a candidatos como Gabriel Milito, Ricardo Gareca, Carlos Teves, Martín Palermo, Guillermo Schelotto y Eduardo Domínguez. Aunque ninguno recibió un ofrecimiento formal. Además, algunos de ellos se encuentran con trabajo y sacarlos de sus clubes implicará una gran estrategia con el fin de obtener resultados positivos.

