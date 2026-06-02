Boca confirmó que Úbeda dejó de ser el entrenador tras la eliminación de Copa Libertadores

Boca Juniors oficializó la salida de Claudio Úbeda luego de las eliminaciones en la Copa Libertadores y el Torneo Apertura. El club ya busca nuevo entrenador.

La etapa de Claudio Úbeda al frente de Boca Juniors llegó oficialmente a su fin. Después de varias semanas de especulaciones y tras un semestre marcado por resultados decepcionantes, el club confirmó este martes la salida del entrenador. La eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la temprana despedida en el Torneo Apertura terminaron por sellar el destino del técnico, cuyo contrato vencía a fines de junio.

Aunque la continuidad de Úbeda parecía prácticamente descartada desde hacía varias semanas, Boca recién oficializó su salida mediante un comunicado difundido a través de sus canales oficiales. La decisión se tomó luego de una campaña que dejó un fuerte sabor amargo entre los hinchas y la dirigencia. Los resultados obtenidos estuvieron lejos de los objetivos planteados a comienzos de la temporada y terminaron acelerando el final de su ciclo.

El comunicado fue breve, pero contundente: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo”. La institución puso punto final a una etapa que estuvo marcada por la irregularidad y la imposibilidad de consolidar un proyecto deportivo competitivo.

Las eliminaciones que marcaron el final y los números de Úbeda

El principal motivo detrás de la decisión fue el rendimiento deportivo. Boca sufrió una temprana eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura, un golpe que generó cuestionamientos internos y externos. Sin embargo, el golpe más duro llegó en la Copa Libertadores. El "Xeneize" no logró superar la fase de grupos y quedó eliminado antes de las instancias decisivas, un escenario que históricamente representa un fracaso para uno de los clubes más importantes del continente.

La combinación de ambos resultados terminó por debilitar definitivamente la posición de Úbeda, que ya venía siendo observado por la dirigencia tras una serie de actuaciones inconsistentes. En total, el entrenador tuvo 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, lo que redondeó una efectividad del 53%

La reunión que definió el futuro del entrenador

El desenlace comenzó a tomar forma el lunes por la mañana. En el Boca Predio, Claudio Úbeda mantuvo una reunión con Marcelo "Chelo" Delgado, integrante del Consejo de Fútbol. Durante ese encuentro, el entrenador fue informado de que el club no avanzaría con la renovación de su contrato, cuyo vencimiento estaba previsto para finales de junio.

Si bien la decisión ya estaba prácticamente tomada desde hacía tiempo, la reunión sirvió para formalizar una situación que parecía irreversible tras los últimos resultados deportivos. Desde ese momento, sólo restaba la comunicación oficial por parte de la institución, algo que finalmente ocurrió este martes.

El desafío que enfrenta Boca tras la salida de Úbeda

Con la salida confirmada de Úbeda, Boca deberá enfocarse ahora en la búsqueda de un nuevo entrenador capaz de encabezar la reconstrucción deportiva del equipo. La dirigencia sabe que el próximo semestre será determinante. El club necesitará recuperar protagonismo a nivel local y volver a posicionarse como candidato en las competencias internacionales.

Además del nuevo cuerpo técnico, también se esperan movimientos importantes en el mercado de pases para reforzar un plantel que mostró limitaciones en distintos sectores del campo de juego. Mientras tanto, Riquelme trabaja para definir el perfil del sucesor de Úbeda, en una decisión que podría marcar el rumbo futbolístico de Boca en los próximos años.