El clima en el estudio de F90 de ESPN no dejó lugar para medias tintas. La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores disparó un debate encendido entre los panelistas del programa, que coincidieron en un diagnóstico: el club atraviesa una crisis de conducción técnica y la próxima elección no admite errores.

Oscar Ruggeri fue el más categórico. El Cabezón señaló que Boca necesita un entrenador de renombre y jerarquía, y que esta vez el margen de equivocación es cero. "Boca no puede fallar con el próximo entrenador", sentenció, marcando el tono de toda la discusión que siguió.

Para el exdefensor campeón del mundo, el perfil del nuevo DT no es un detalle menor. Describió a ese técnico ideal como alguien que genera autoridad desde el primer momento, antes incluso de hablar: "Ya viene caminando por la mitad de la cancha y decís: 'che, mirá a este tipo, este es un entrenador'". Una imagen que resume, en pocas palabras, lo que el club necesita recuperar: credibilidad y presencia.

Metodología y seriedad, las claves del debate

Más allá del nombre propio, Ruggeri insistió en la necesidad de un trabajo serio y profesional detrás de la elección. "Tenés que tener gente trabajando, tenés que hacer un seguimiento; en este fútbol eso no te puede pasar", afirmó, apuntando a los procesos internos que, según su visión, fallaron en las últimas decisiones del club.

Sebastián Vignolo reforzó esa línea. Por su parte, Sebastián "El Negro" Bulos fue contuntende y aseguró que el próximo DT de Boca Juniors debería ser Ricardo "El Ruso" Zielinski, flamante campeón del fútbol argentino con Belgrano de Córdoba.

Ruggeri no esquivó el tema y reconoció abiertamente sus credenciales: "El Ruso Zielinski es el entrenador campeón del fútbol argentino". Una definición que, en boca del Cabezón, equivale a un aval importante dentro de la discusión.

Una encrucijada que define el futuro del club

El consenso en F90 fue claro. Boca no está en un momento de transición tranquila, sino ante una decisión que puede marcar el rumbo de los próximos años. La eliminación en la Libertadores no es un tropiezo aislado: es la señal de que algo más profundo no está funcionando.

La elección del próximo director técnico será, para el panel de ESPN, mucho más que un cambio de nombres en el banco. Es la oportunidad —y también la obligación— de devolverle al club el protagonismo internacional que hoy no tiene.