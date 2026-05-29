Qué película ver en Netflix este fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de mayo 2026

"Las damas primero", una sátira para ver en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

El catálogo de Netflix suma una producción que genera debate inmediato: Las damas primero. Dirigida por Thea Sharrock y protagonizada por Sacha Baron Cohen, esta película estadounidense se consolidó rápidamente en el primer puesto de lo más visto en la plataforma. La propuesta llega con una fuerte dosis de sátira social, buscando incomodar y hacer reír a través de una ingeniosa vuelta de tuerca a las comedias de enredos tradicionales, ideal para quienes buscan debatir con una película perspicaz y picante.

"Las damas primero": poder, roles invertidos y un elenco satírico

La trama de Las damas primero sigue de cerca a Damien Sachs, un exitoso, arrogante y profundamente machista ejecutivo de publicidad en Londres, que suele menospreciar a sus compañeras, especialmente a Alex Fox, una gran empleada de la firma. Sin embargo, tras un fuerte golpe en la cabeza en medio de una discusión, Damien despierta en una realidad paralela desconcertante: un mundo dominado por un matriarcado absoluto donde los roles de género se han invertido por completo.

En este nuevo universo, las mujeres manejan las corporaciones, ocupan los puestos de poder y adoptan conductas que antes eran exclusivas de los hombres, mientras que ellos son relegados a un plano secundario, enfrentando la depilación obligatoria, micromachismos cotidianos y la falta de oportunidades laborales. El género principal de la producción es la comedia satírica de fantasía, y está basada libremente en la película francesa No soy un hombre fácil (2018).

La problemática central que aborda el film son las dinámicas de poder en el entorno laboral y los prejuicios de género cotidianos. El largometraje cuenta con un elenco de primer nivel: Sacha Baron Cohen interpreta al desorientado Damien, mientras que Rosamund Pike brilla en el papel de Alex, quien ahora es la jefa alfa de la agencia. El reparto se completa con grandes figuras británicas como Emily Mortimer, Charles Dance, Richard E. Grant y Fiona Shaw.

Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike. (Crédito de foto: Netflix)

Una gran propuesta para el fin de semana

Con una duración de poco más de noventa minutos, Las damas primero se convierte en una opción ideal para maratonear este fin de semana de mayo. Su tono directo y caricaturesco la ha convertido en un auténtico fenómeno de visualizaciones. Su principal valor radica en la química en pantalla de su pareja protagónica y en su capacidad para generar risas incómodas a través de situaciones absurdas. Si buscás entretenimiento rápido que además invite a reflexionar sobre las desigualdades de nuestra sociedad, esta película es la alternativa perfecta para el descanso.