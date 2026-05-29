La dura sanción de AFA a Coudet tras los insultos a Falcón Pérez

El entrenador no podrá estar presente en el inico del Torneo Clausura

La final del Torneo Apertura expuso que Eduardo Coudet quedó bastante enojado con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, que según su parecer había traccionado el desarrollo del partido en contra de River y así darle una ventaja a Belgrano. Algo que desató una serie de insultos que fueron informados y días después decantaron en una sanción bastante particular.

“Es una vergüenza, sos un ladrón. Sos un hijo de puta, nos cagaste", expresa el informe que el árbitro redactó después del encuentro. Uno que fue entregado al tribunal y que este se tomó un tiempo más que necesario para sacar su veredicto. En el medio, le dieron al entrenador la posibilidad de rectificar la acusación o presentar pruebas que le permitan desmentirla.

En la tarde del jueves, se comunicó la sanción. “Se suspende por dos partidos al director técnico Eduardo Coudet del Club River Plate”, expresa el comunicado que se difundió rápidamente. Esto permite entender que no va a estar disponible para las dos primeras fechas del Torneo Clausura, que de momento solo se conoce que arrancará después del Mundial.

Por otro lado, el periodista Germán García Grova notificó que la suspensión pudo haber sido otra. “Una buena defensa de River y un pedido de disculpas de Eduardo Coudet hicieron que la sanción sea más leve de lo que se esperaba. Las dos fechas de suspensión son de cumplimiento inmediato”, expresó en su cuenta de X. Se mencionaba que iba a estar marginado por al menos cuatro jornadas. Algo que no sucedió.

El balance de Coudet sobre el primer semestre de River

Desde su debut con Huracán hasta la goleada frente a Blooming en el estadio Monumental, Eduardo Coudet estuvo al frente de 18 partidos al mando del plantel de River. Se desprenden tres derrotas: Boca, Atlético Tucumán y Belgrano de Córdoba. Luego se registran dos empates y 13 victorias que se reparten en el marco del plano local e internacional. Lo que provocó que se le consulte sobre el balance que realizó y lo que espera encontrar en la segunda parte del año.

“En cuanto a días de trabajo específico, hemos jugado 18 partidos. Es un montón, pero es lo que nos exige este club. Nos faltó la frutilla que hubiese sido el partido del otro día. Fue un golpe duro, pero hay que levantarse, seguir y prepararse de la mejor manera. Estoy seguro de que lo mejor está por venir”, indicó en conferencia de prensa.

Por otro lado, el entrenador señaló que saldrá al mercado de pases con el fin de armar un plantel a su gusto. Algo que permitirá elevar las exigencias por parte de los hinchas. Llevo dos meses y 20 días. Voy a poder tener participación y elegir jugadores de características que creo yo que necesito para jugar a lo que quiero”, señaló.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de que Nicolás Otamendi es la incorporación que más avanzada se encuentra de cara al segundo semestre. Se estipula que su presentación se dará después del Mundial, debido a que se pretende respetar el proceso de concentración que iniciará con la Selección Argentina.