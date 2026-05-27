Un exódo: los 7 defensores que Coudet planea borrar de River tras perder con Belgrano de Córdoba

La defensa será una de las partes del plantel donde la escoba barrerá muy fuerte

Uno de los grandes problemas que River presentó en la primera parte de la temporada son los errores defensivos. Esto provoca que Eduardo Coudet considere que varios jugadores de la zaga defensiva tengan que marcharse con la llegada del mercado de pases. Se estima que tan solo quedarán tres de los que actualmente suman minutos y el resto pasará a ser considerado como prescindible.

Fueron varias las críticas de los hinchas sobre los errores defensivos que se cometieron en el partido ante Belgrano. Algo que el cuerpo técnico notó de gran manera y que considera que debe realizar una limpieza de nombres con el fin de que se renueve con jugadores que disponen de un mejor presente y que no carguen una pesada mochila de tener que dejar atrás los comentarios negativos.

Los defensores a marcharse de River

Martínez Quarta: Los hinchas quedaron muy molestos con sus declaraciones en la previa de la final y el rendimiento en cancha señala que podría llegar a ser prescindible. Solo se marcharía por una propuesta de venta.

Paulo Díaz: No juega desde hace un largo tiempo y se le buscará una salida en el mercado de pases porque cumplió un ciclo defendiendo la banda roja. Además, hay una intención de dar de baja a uno de los salarios más elevados del plantel.

Germán Pezzella: El cuerpo técnico entiende que no dispone del nivel necesario para rendir con la camiseta de River. Algo que los directivos comparten, y esto puede provocar que se dé una charla en la que surja la idea de que tenga un contrato por productividad. En caso de que no lo acepte, lo van a invitar a irse.

Lautaro Rivero: El defensor salió a pedir disculpas por la mano en el partido frente a Belgrano, pero los hinchas no le perdonan la colección de malas actuaciones en la previa. Y esto se suma a la decisión de River de escuchar ofertas formales para desprenderse de su ficha. Se menciona que está en la mira de la Roma y la Juventus de Italia.

Daniel Zabala: Se especula con que Huracán rompa el préstamo que fue renovado en el mercado de pases de enero, pero el jugador no será considerado por Eduardo Coudet. Lo que permite pensar que nuevamente tendrá que marcharse con el fin de conseguir un club que le entregue la chance de sumar minutos.

Fabricio Bustos: No sería del gusto del cuerpo técnico y el propio jugador entiende que seguir sumando minutos como suplente es un problema para su carrera. Esto puede provocar que salga a buscar una oferta formal para marcharse, ya sea en condición de préstamo o por medio de una venta.

Matías Viña: Se encuentra a préstamo hasta diciembre, pero no hay que descartar que Eduardo Coudet considera la idea de que se marche, lo que da como resultado que River rompa el acuerdo con Flamengo. Aunque todo depende de las cláusulas firmadas, debido a que una activa una opción de compra obligatoria por casi 4.5 millones de dólares.

Se pueden ir más jugadores

Por otro lado, se considera que la sangría que dejó la final pérdida ante Belgrano puede dar como resultado la salida de 15 o 16 jugadores del plantel de River. Esto es producto de que Eduardo Coudet considera que varios de los refuerzos que Marcelo Gallardo captó no se encuentran en condiciones futbolísticas, pero también en lo físico. Lo último es alarmante, porque es una desventaja en la competencia de primer nivel.

“Eduardo Coudet no confía en los suplentes”, expresó el periodista Hernán Castillo en Love Stream. Una frase que los hinchas recibieron de gran manera porque promete la limpieza de varios nombres, que muchos fueron considerados como los grandes responsables de los problemas que el equipo tiene para consolidarse dentro del campo.