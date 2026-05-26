Spotify lanza "artículos narrados" de publicaciones como Rolling Stone y Vogue

Spotify dijo el martes que está incorporando artículos narrados de importantes publicaciones, entre ellas Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety y Vanity Fair, para sus usuarios de audiolibros, a medida que la plataforma diversifica su contenido.
El gigante sueco del "streaming" ofrecerá más de 650 artículos extensos de revistas en inglés a los usuarios con acceso a audiolibros.
• Spotify está incorporando más contenido a su plataforma para impulsar la interacción de los usuarios y competir mejor con las empresas emergentes de música con inteligencia artificial como Udio y Suno, así como con rivales más grandes en podcasts, entre ellos YouTube y Netflix.
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• Alex Norstrom, codirector ejecutivo de Spotify, dijo recientemente que la compañía ya ha captado alrededor del 20% del mercado de audiolibros en Estados Unidos.
• La colección curada de artículos narrados, producida por el equipo interno de audiolibros de Spotify, tendrá una duración inferior a dos horas, según la compañía.
• Spotify dijo que los suscriptores premium pueden acceder a estos artículos como parte de su asignación mensual de audiolibros, mientras que los usuarios gratuitos tienen la opción de comprar artículos individuales por 1,99 dólares.
• "Al incorporar contenidos más breves a la oferta, llegamos al público allí donde está para ayudar a crear hábitos saludables de escucha, lo que en última instancia aumenta la interacción con los libros a lo largo del tiempo", dijo Colleen Prendergast, responsable de licencias de Spotify Audiobooks.
• Desde el lanzamiento de los audiolibros hace algo más de dos años, Spotify ha ampliado la oferta a 22 mercados, dijo la compañía.
• La semana pasada, Spotify anunció un acuerdo con Universal Music Group para permitir que los suscriptores creen versiones y remezclas generadas con inteligencia artificial de canciones de algunos artistas del sello.
• Spotify también presentó "Reserved" mediante una alianza con Live Nation Entertainment, que permite a los suscriptores premium elegibles comprar hasta dos entradas para conciertos de sus artistas favoritos antes de que se pongan a la venta para el público general.
Con información de Reuters