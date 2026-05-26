Spotify lanza "artículos narrados" de publicaciones como Rolling Stone y Vogue

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Spotify en la sede de Regeringsgatan en Estocolmo, Suecia

Spotify ​dijo el martes que está incorporando artículos narrados de importantes publicaciones, entre ellas Rolling Stone, The ‌Atlantic, Vogue, Variety y ‌Vanity Fair, para sus usuarios de audiolibros, a medida que la plataforma diversifica su contenido.

El gigante sueco del "streaming" ofrecerá más de 650 artículos extensos de revistas en inglés a los usuarios con acceso a audiolibros.

• Spotify está incorporando más contenido a su plataforma ​para impulsar la ⁠interacción de los usuarios y competir mejor con las ‌empresas emergentes de música con inteligencia artificial ⁠como Udio y Suno, así ⁠como con rivales más grandes en podcasts, entre ellos YouTube y Netflix.

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• Alex Norstrom, codirector ejecutivo de Spotify, ⁠dijo recientemente que la compañía ya ha captado ​alrededor del 20% del mercado de ‌audiolibros en Estados Unidos.

• La ‌colección curada de artículos narrados, producida por el ⁠equipo interno de audiolibros de Spotify, tendrá una duración inferior a dos horas, según la compañía.

• Spotify dijo que los suscriptores premium pueden acceder a estos ​artículos ‌como parte de su asignación mensual de audiolibros, mientras que los usuarios gratuitos tienen la opción de comprar artículos individuales por 1,99 dólares.

• "Al incorporar contenidos más breves a la oferta, llegamos ⁠al público allí donde está para ayudar a crear hábitos saludables de escucha, lo que en última instancia aumenta la interacción con los libros a lo largo del tiempo", dijo Colleen Prendergast, responsable de licencias de Spotify Audiobooks.

• Desde el lanzamiento de los audiolibros hace algo más ‌de dos años, Spotify ha ampliado la oferta a 22 mercados, dijo la compañía.

• La semana pasada, Spotify anunció un acuerdo con Universal Music Group para permitir que los suscriptores creen versiones y remezclas generadas con inteligencia ‌artificial de canciones de algunos artistas del sello.

• Spotify también presentó "Reserved" mediante una alianza con Live Nation Entertainment, que ‌permite a los ⁠suscriptores premium elegibles comprar hasta dos entradas para conciertos de sus artistas favoritos antes ​de que se pongan a la venta para el público general.

Con información de Reuters