McGree se pierde el Mundial por lesión, en duro golpe para los "socceroos"

Imagen de archivo del centrocampista australiano Riley McGree durante un partido ante Argentina en el Mundial de Qatar, en el estadio Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar.

El ​centrocampista australiano Riley McGree ha quedado descartado para el Mundial, lo que supone un duro golpe para ‌los "socceroos" tras sufrir una ‌lesión en el tendón de la corva mientras jugaba con el club inglés Middlesbrough este fin de semana.

La lesión de McGree, uno de los jugadores más creativos de Australia, se produce a pocos días de que el seleccionador Tony Popovic confirme la convocatoria de 26 jugadores para el torneo ​que se disputará ⁠del 11 de junio al 19 de julio en ‌Norteamérica, donde se enfrentarán a Turquía, a la ⁠coanfitriona Estados Unidos y a Paraguay.

Dado ⁠que el experimentado Craig Goodwin no ha sido seleccionado para la concentración previa al Mundial en Sarasota (Florida), la ausencia de ⁠McGree deja a Australia con poca profundidad en el ​ataque por la banda izquierda.

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Las esperanzas de ‌Mitch Duke de volver al ‌Mundial se han esfumado, ya que el veterano delantero ⁠se encuentra entre un grupo de ocho jugadores, en su mayoría suplentes, que han sido descartados de la concentración. Duke marcó el gol de la victoria por 1-0 sobre ​Túnez en ‌la fase de grupos de Qatar 2022, lo que ayudó a Australia a pasar a la fase eliminatoria.

Tras la baja del delantero Ante Suto, que juega en Escocia, Popovic convocó a otro delantero sin ⁠internacionalidades, Tete Yengi, hermano menor de Kusini, quien desempeñó un papel importante para Australia en la fase de clasificación para el Mundial, pero quedó descartado para el torneo por una lesión en el muslo. Ambos hermanos juegan en Japón.

Forma parte de un grupo de ocho convocados, entre los que se encuentran los defensas ‌Alessandro Circati, Lucas Herrington, Kai Trewin y Kye Rowles, el veterano extremo Awer Mabil, el arquero Mat Ryan y el mediocampista defensivo Paul Okon-Engstler.

Habrá que descartar a tres nombres de la convocatoria de 29 jugadores, y parece que Patrick Beach ‌o Joe Gauci se quedarán fuera como tercer arquero, por detrás del capitán Ryan y Paul Izzo.

Australia se preparará para el Mundial ‌con partidos amistosos ⁠contra México en Pasadena el 30 de mayo y contra Suiza en San Diego el 6 ​de junio, antes de enfrentarse a Turquía en su primer partido del torneo en Vancouver el 13 de junio.

Con información de Reuters