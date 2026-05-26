Becas Progresar de ANSES: las fechas de pago en mayo 2026

Becas Progresar: el monto a cobrar en mayo

La ANSES continúa con el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a mayo 2026 y ya confirmó una nueva acreditación prevista para el martes 26. Miles de estudiantes esperan el depósito del beneficio educativo, en medio de consultas por demoras y verificaciones de inscripción dentro de la convocatoria de este año.

El programa, que depende de la Secretaría de Educación y se paga a través de ANSES, alcanza a jóvenes que cursan estudios obligatorios, terciarios, universitarios, de enfermería y formación profesional. Para acceder al cobro es necesario cumplir con requisitos académicos y socioeconómicos específicos.

Quiénes cobran las Becas Progresar el 26 de mayo

Según confirmó ANSES, el martes 26 de mayo continuará el cronograma oficial de pagos para beneficiarios que tengan la beca activa y aprobada dentro de la convocatoria 2026. La acreditación se realiza directamente en la cuenta bancaria informada por cada estudiante al momento de la inscripción.

Las Becas Progresar alcanzan a distintas líneas del programa:

Progresar Obligatorio.

Progresar Superior.

Progresar Enfermería.

Progresar Trabajo.

En el caso de Progresar Obligatorio, el programa está destinado principalmente a estudiantes de entre 16 y 24 años. Sin embargo, algunas líneas amplían el límite etario dependiendo de la carrera y la situación personal del beneficiario.

Becas Progresar: el monto a cobrar

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en mayo 2026

Durante mayo de 2026, el monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en:

$35.000 brutos.

$28.000 netos mensuales (80%).

20% retenido hasta acreditar regularidad académica.

Como ocurre habitualmente, ANSES deposita todos los meses el 80% del valor de la beca y retiene el 20% restante. Ese monto acumulado se libera posteriormente cuando el estudiante presenta la certificación de alumno regular. En algunos casos, quienes ingresaron recientemente al programa también pueden recibir pagos retroactivos correspondientes a meses anteriores.

Cómo consultar si cobro las Becas Progresar

Los beneficiarios pueden verificar si tienen fecha de pago asignada desde:

La página oficial de ANSES, la aplicación Mi ANSES o la plataforma oficial de Progresar.

Para consultar el estado del beneficio es necesario ingresar con:

CUIL

Clave de la Seguridad Social.

Allí se puede revisar:

Fecha exacta de acreditación,

Estado de la inscripción,

Liquidaciones,

Eventuales pagos acumulados.

Qué requisitos hay que cumplir para cobrar

El programa mantiene condiciones obligatorias vinculadas tanto a ingresos como a desempeño académico.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser argentino o residente legal,

Mantener la condición de alumno regular,

No superar los límites de ingresos establecidos,

Cumplir con los criterios específicos de cada línea educativa.

Además, ANSES y la Secretaría de Educación realizan controles periódicos sobre la situación académica de cada beneficiario para mantener activa la prestación.