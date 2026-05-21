Becas Progresar: el motivo principal de rechazo que informó ANSES

Miles de estudiantes quedaron afuera por controles socioeconómicos más estrictos este año.

Las Becas Progresar volvieron a quedar en el centro de la escena luego de que un informe oficial presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, revelara cuáles son las razones más frecuentes por las que miles de estudiantes quedan afuera del beneficio. Los datos muestran una fuerte caída en la cantidad de titulares entre 2023 y 2025, en medio de cambios en los requisitos y controles más estrictos.

El documento, elaborado con información de la Secretaría de Educación y enviado a la Cámara de Diputados a fines de abril, detalla que el programa pasó de 1.860.871 beneficiarios en 2023 a 953.169 en diciembre de 2025. La reducción coincide con modificaciones impulsadas durante el gobierno de Javier Milei y con nuevas condiciones de acceso para quienes buscan cobrar la ayuda económica.

El principal motivo de rechazo en las Becas Progresar

Según los datos oficiales, la causa más habitual de rechazo está vinculada a la evaluación socioeconómica del grupo familiar. Es decir, muchos postulantes quedan excluidos porque los ingresos declarados superan el límite permitido para acceder al programa.

Actualmente, para recibir la beca, los ingresos del estudiante y de su familia no pueden superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). El beneficio es de $35.000 mensuales brutos, aunque ANSES retiene un 20% hasta que el alumno demuestra que cumplió con las exigencias académicas.

Otro de los problemas detectados tiene que ver con inconsistencias en las bases de datos oficiales. La falta de actualización de información patrimonial o diferencias entre los registros de ANSES y los ministerios educativos pueden derivar automáticamente en la negativa del trámite.

Qué otros requisitos pueden dejarte afuera

Además del aspecto económico, el informe señala que muchos estudiantes son rechazados por superar los límites de edad establecidos para cada línea de becas. En Educación Obligatoria, el tope general es de 24 años.

En el caso de Progresar Superior, los estudiantes avanzados pueden acceder hasta los 30 años. Sin embargo, deben cumplir condiciones específicas, como no adeudar materias del secundario y cursar en instituciones habilitadas oficialmente.

La regularidad escolar también aparece como un punto clave. Quienes no figuren como alumnos regulares o tengan inconsistencias administrativas en su inscripción pueden perder la posibilidad de cobrar el beneficio.

Los cambios que afectaron a estudiantes de colegios privados

Una de las decisiones que más impacto generó ocurrió a principios de 2025, cuando la Secretaría de Educación dejó inicialmente afuera a estudiantes de colegios privados durante la inscripción a las Becas Progresar.

ANSES cruza datos familiares antes de aprobar el pago mensual de Progresar.

La medida afectó a miles de jóvenes que asistían a instituciones de gestión privada. Más tarde, en una segunda convocatoria realizada en agosto, el Gobierno flexibilizó parcialmente esa restricción.

Desde entonces, pueden acceder estudiantes de escuelas privadas que otorguen títulos oficiales, tengan servicios gratuitos o cuotas equivalentes a menos de dos salarios mínimos anuales y estén ubicadas en zonas sin oferta estatal suficiente.

Qué tener en cuenta antes de hacer el trámite

Especialistas recomiendan revisar cuidadosamente los datos personales y familiares antes de iniciar la inscripción. Muchas veces, errores en la información declarada o registros desactualizados terminan provocando el rechazo del beneficio.

También es importante verificar la situación académica y asegurarse de que la institución educativa haya cargado correctamente la condición de alumno regular. En varios casos, las incompatibilidades entre sistemas generan demoras o negativas automáticas.