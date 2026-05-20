En el programa de Wikazki contaron el último escándalo de Adorni.

En el programa que Nicolás Wiñazki conduce en A24 se refirieron al escándalo más reciente que involucra a Manuel Adorni, contra quien pesa una investigación por las dudas que hay en torno a su patrimonio y los gastos que realizó en el último tiempo, algo que tuvo gran impacto en el Gobierno de Javier Milei.

"Hay un sector de los vecinos que están en rebelión, él está enojado y manda mensajes intimidantes", expuso uno de los periodistas que forma parte del ciclo, mientras que una compañera sumó que los "mensajes que amedrentan a los vecinos" llegaron luego de que "este domingo a las 6 de la tarde" pasaran "vecinos por la puerta de la casa de Adorni" y le sacaran fotos a la misma, algo que no habría caído para nada bien al funcionario.

"Dice el Jefe de Estado: 'Estimados, hace un rato pasaron por la puerta de mi casa un grupo de personas sacando fotos y haciéndose los graciosos. Aviso solo porque entiendo la preocupación de todos por la seguridad, al margen de la invasión a la intimidad. Ya se revisaron todas las cámaras y se van a tomar las medidas correspondientes con los responsables. Ojalá que Indio jamás pierda su esencia de respeto y excelente convivencia entre sus vecinos. También está avisado de esto el presidente de Indio Cua'", leyó el panelista. "¿Cuál es la medida de sanción para una persona que pasa por el frente de una casa?", cuestionó su compañera, mientras que Wiñazki sumó: "Porque a pesar de ser un country, es un lugar público".

Manuel Adorni solicitó efectivos de Gendarmería

"La Gendarmería Nacional está custodiando la puerta del country de Manuel Adorni porque envió a esa fuerza", expusieron en el ciclo durante otro de los pasajes del mismo. "Gendarmería Nacional, por propia orden del jefe de Gabinete de Ministros, está custodiando hace un mes la puerta del country", explicó Wiñazki, contando que "esto generó cierta bronca en algunos vecinos".

"Utilizar los recursos del Estado en beneficio personal o por el solo hecho de ostentar un cargo público, puede ser un delito", apuntó el conductor, a lo cual suscribió uno de sus compañeros: "Por un problema que él tiene, usa la Gendarmería Nacional por beneficio propio".