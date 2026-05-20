Docentes de la Universidad de San Andrés le reclamaron a Milei por el financiamiento universitario

Tras la visita del presidente Javier Milei a la Universidad de San Andrés (UdeSA) de este lunes, un colectivo de profesores e investigadores de la institución le reclamó al mandatario por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario para las universidades públicas. En el texto, que fue difundido por las redes sociales de los propios docentes, instaron al mandatario a respetar "el diálogo entre el sector público y el privado", al cual señalaron como "parte constitutiva de la tradición" institucional.

En paralelo, le advirtieron que ese intercambio "sólo puede sostenerse si el Estado garantiza las condiciones materiales para que las universidades públicas cumplan su misión". La carta fue respaldada por una extensa lista de investigadores, docentes y científicos, todos miembros de la casa de estudios.

Qué dice la carta de los docentes e investigadores de la UdeSA

"Los abajo firmantes, profesores e investigadores de la Universidad de San Andrés, en ocasión de la visita del presidente de la Nación a nuestra casa de estudios, reafirmamos nuestro compromiso con el sistema universitario argentino. Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación", sostiene el texto al principio de la nota.

"El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión", concluye el texto, seguido de las firmas de los docentes e investigadores.

Docentes universitarios convocan a otra semana de paro nacional contra el ajuste de Milei

Mientras el presidente Milei estuvo este martes en la UdeSA en su charla de economía, la Federación Nacional de Docentes Universitarios anunció un paro nacional en todas las universidades públicas del país entre el 25 y el 31 de mayo, en respuesta a la falta de respuestas oficiales a los reclamos salariales y presupuestarios y al estancamiento de las negociaciones paritarias.

La medida fue resuelta por el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales del gremio. Desde la conducción de la CONADU denunciaron un incumplimiento deliberado de la Ley de Financiamiento Universitario y endurecieron su postura frente al ajuste. "La voz del pueblo argentino se escuchó muy fuerte el 12 de mayo pasado: la universidad pública se defiende. El Gobierno nacional respondió con ajuste. Nosotros respondemos con más lucha", afirmó la secretaria general, Clara Chevalier, refiriéndose a la Marcha Federal Universitaria que reunió a más de un millón de personas en todo el país.