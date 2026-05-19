La selección de Irán se centra en la preparación física tras la pausa forzada por la guerra

FOTO DE ARCHIVO. El equipo de Irán llega a Turquía antes de su viaje a EEUU para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Aeropuerto de Antalya, Antalya, Turquía

El seleccionador ​de Irán, Amir Ghalenoei, dijo que él y su cuerpo técnico tendrán mucho trabajo por delante para preparar ‌al equipo de cara al ‌Mundial en su concentración en Turquía, ya que la mayoría de los jugadores llevan siete semanas sin jugar.

La temporada de la Liga Pro del Golfo Pérsico, el campeonato iraní, se suspendió después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán a finales de febrero, y no se ​reanudará hasta después del ⁠Mundial.

De los 30 jugadores convocados por Ghalenoei el sábado, ‌22 juegan en clubes iraníes y han estado ⁠confinados en una concentración de la ⁠selección en Teherán desde los amistosos contra Costa Rica y Nigeria disputados en Antalya a finales de marzo.

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"Naturalmente, no estoy del todo ⁠satisfecho con el nivel de preparación de los jugadores", ​declaró Ghalenoei a la revista de la ‌Federación Iraní de Fútbol (FFIR) antes ‌de la partida hacia Turquía el lunes.

"Pero con una concentración ⁠de entre dos semanas y media y tres semanas, podemos recuperar entre un 20 y un 25% de esta carencia."

"Tenemos que elevar a nuestros jugadores locales al nivel que exige ​el fútbol ‌moderno", añadió. "En cuanto al perfil de edad, creo que nuestros jugadores locales están en una buena posición, pero aún hay aspectos que deben mejorarse.

"Debemos continuar nuestro trabajo en la concentración de Turquía con determinación y ⁠optimismo."

Irán se enfrentará a Gambia en un partido amistoso el 29 de mayo, antes de que Ghalenoei dé a conocer su convocatoria definitiva de 26 jugadores para el Mundial, antes de la fecha límite de la FIFA, el 1 de junio.

La FFIR aún espera programar otro amistoso en Turquía y jugará un partido a puerta cerrada ‌contra Puerto Rico en su base estadounidense de Arizona, siempre que puedan entrar en el país sin problemas.

"Espero que en los primeros cuatro o cinco días antes de nuestro primer partido del Mundial podamos alcanzar unas condiciones físicas adecuadas", dijo Ghalenoei.

"La concentración en ‌Turquía, a pesar de todas las distracciones y cuestiones secundarias que la han rodeado, se ha convertido en una etapa crucial de nuestra ‌preparación."

En el Mundial, ⁠Irán se enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de junio y a Bélgica el 21 de ​junio en Los Ángeles, antes de cerrar la fase de grupos contra Egipto cinco días después en Seattle.

Con información de Reuters