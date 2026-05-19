Frío y neblina en CABA y el Conurbano: así será el martes 19 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este 19 de mayo en Buenos Aires y alrededores. El martes seguirá el frío: la temperatura se ubicará entre una mínima de 6°C y una máxima de 19°C. Además, el día comenzará con mucha neblina por la mañana y se despejará para el resto del día.

Sigue el frío en la ciudad y provincia de Buenos Aires: el pronóstico del SMN

Además, el SMN adelantó el pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y confirmó que se mantendrán las bajas temperaturas:

Miércoles 20: regresará la nubosidad y la temperatura se volverá a bajar al ubicarse entre los 7°C de mínima y 16°C de máxima.

regresará la nubosidad y la temperatura se volverá a bajar al ubicarse entre los 7°C de mínima y 16°C de máxima. Jueves 21: el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y la temperatura bajará notablemente al ubicarse entre los 5°C de mínima y 13°C de máxima.

el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y la temperatura bajará notablemente al ubicarse entre y 13°C de máxima. Viernes 22: el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura subirá levemente al empezar en una mínima de 6°C y elevarse hasta los 14°C.

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.

En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal -que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio- es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos, tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.