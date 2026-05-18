China critica la visita de un ministro de Taiwán a Ginebra durante una reunión de la OMS

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-Lung, responde a las preguntas de los medios de comunicación en Taipéi, Taiwán

​El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el lunes que se oponía a que los países ‌proporcionaran plataformas para ‌actividades "separatistas independentistas de Taiwán", después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán llegara a Suiza para asistir a actos paralelos a una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

China dijo la semana pasada que, una vez más, no permitiría que Taiwán —que Pekín considera ​parte de su ⁠propio territorio— participara en la Asamblea Mundial de ‌la Salud (AMS) de la OMS, que se celebra ⁠esta semana.

Sin embargo, al igual ⁠que en años anteriores, Taiwán ha enviado una delegación para celebrar sus propias reuniones y este año también ha ⁠acudido el ministro de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, ​que se ha unido al ministro ‌de Sanidad, Shih Chung-liang.

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"La práctica ‌de las autoridades taiwanesas de enviar a gente ⁠por todo el mundo para colarse en conferencias con el fin de llamar la atención no es más que un comportamiento de payasos mezquinos", dijo a ​los periodistas ‌en Pekín el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun.

"Solo les acarreará humillación y está abocada al fracaso", dijo Guo.

Lin anunció su llegada a Ginebra en Facebook el domingo.

"El ⁠propósito original de la creación de la OMS era hacer de la salud un derecho humano básico del que todos debieran disfrutar. Si se excluye a Taiwán, también se crea una brecha importante en la seguridad sanitaria mundial", escribió.

En su cargo actual, no se tiene constancia de que ‌Lin haya visitado anteriormente Suiza, país no miembro de la UE que, al igual que la mayoría de los países, mantiene relaciones diplomáticas formales con Pekín en lugar de con Taipéi y tiene un acuerdo de libre comercio ‌con China.

Sin embargo, desde que asumió el cargo de ministro de Asuntos Exteriores en 2024, Lin ha realizado varios viajes ‌a otros países ⁠europeos, entre ellos Austria, República Checa, Polonia, Países Bajos e Italia, lo que ha ​provocado la ira de Pekín.

Con información de Reuters