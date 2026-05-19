Javier Bardem arremete contra la "masculinidad tóxica" retratada en "El ser querido"

79º Festival de Cannes - Rueda de prensa de la película "El ser querido"

Por Hanna Rantala ​y Miranda Murray

CANNES, Francia, 19 mayo (Reuters) - El actor español Javier Bardem denunció la masculinidad agresiva que ‌está en el ‌centro de su nueva película que compite en el Festival de Cannes, "El ser querido" ("The Beloved"), y la calificó como una fuerza destructiva que una mayor conciencia social podría contribuir a erradicar.

Bardem protagoniza el drama, dirigido por Rodrigo Sorogoyen, que trata sobre un ​director exigente y ⁠dominante que incorpora a su distanciada hija al ‌reparto de su nueva película, reabriendo viejos ⁠resentimientos nacidos de la ira ⁠y el ego.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La película es una de las 22 que compiten por la Palma de Oro, el máximo ⁠premio del festival, que se entregará el 23 ​de mayo.

"La idea de esta ‌masculinidad agresiva, que además necesita ‌exhibir su poder sobre los demás, es algo ⁠con lo que me identifico, porque esa es la generación con la que crecí", dijo a Reuters el actor de 57 años.

"Y está mal. Y ​el hecho ‌de que en esta película estemos hablando de ello (...) nos dice que hay una mayor conciencia al respecto, como algo que tenemos que denunciar, algo que tenemos que dejar ⁠atrás".

El actor, ganador de un Óscar y conocido por expresar abiertamente sus posturas políticas, dijo que hoy le preocupa menos la opinión pública que en el pasado, aunque alzar la voz puede seguir entrañando riesgos. "Tienes una familia", dijo. "No eres solo tú".

En una rueda de prensa celebrada ‌el domingo, Bardem amplió su crítica y afirmó que el "comportamiento tóxico masculino" se extiende a líderes mundiales, entre ellos los máximos dirigentes de Estados Unidos —Donald Trump—, de Rusia—Vladimir Putin— y de Israel —Benjamin Netanyahu—.

El intérprete sostuvo ‌que esa agresividad y competitividad alimentan conflictos en lugares como Ucrania y Oriente Medio.

Bardem, crítico desde hace años de ‌las acciones de ⁠Israel en Gaza, dijo que sigue recibiendo ofertas de trabajo pese a su ​postura, lo que sugiere que las actitudes podrían estar cambiando.

Con información de Reuters