Taiwán abre la puerta al diálogo directo con Trump tras la cumbre de Pekín

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, habla en un acto para conmemorar el 40 aniversario de la fundación del Partido Democrático Progresista en Taipéi, Taiwán

​Taiwán acogería con agrado una conversación telefónica directa entre el presidente Donald Trump y ‌el presidente Lai ‌Ching-te, dijo el lunes un alto diplomático taiwanés, en un intento de Taipéi por disipar las preocupaciones suscitadas por las declaraciones de Trump tras su cumbre con el líder chino Xi Jinping.

Trump y Xi hablaron sobre Taiwán, ​cuya soberanía ⁠reclama China, en su cumbre celebrada en ‌Pekín la semana pasada, y Xi ⁠advirtió de que podría producirse ⁠un conflicto si la cuestión no se gestionaba adecuadamente.

Trump realizó diversas declaraciones sobre Taiwán, entre ellas ⁠que no tenía una postura definida ​sobre nuevas ventas de armas, ‌sugiriendo que podría hablar con ‌Lai, y que Estados Unidos "no quiere que ⁠alguien diga: 'Vamos a independizarnos'".

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No se ha producido una conversación directa entre un presidente de Estados Unidos en el cargo y el ​líder de ‌Taiwán desde que Washington trasladó su reconocimiento diplomático de Taipéi a Pekín en 1979.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Chen Ming-chi, dijo a los periodistas ⁠que las declaraciones de Trump habían "provocado cierta preocupación innecesaria" en Taiwán, aunque el Gobierno consideraba que "nada ha cambiado".

Chen afirmó que, si Trump desea hablar con Lai, Taiwán lo acogería con agrado, si es que eso es realmente lo que quería decir.

"Por supuesto, ‌también le preguntaríamos: basándonos en lo que ha dicho, ¿significa eso que quiere hablar con nuestro presidente? Si él dice que sí, ¿deberíamos entonces hacer los preparativos pertinentes? Esperamos de todo corazón tener ‌esa oportunidad", añadió Chen.

Washington es tradicionalmente el principal valedor internacional y proveedor de armas de Taiwán.

El Gobierno ‌de Taiwán ⁠rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín, afirmando que solo el pueblo ​de la isla puede decidir su futuro.

Con información de Reuters