El gobierno de Javier Milei inicia una semana clave para la causa Adorni con la presentación de la declaración jurada del funcionario. En este marco, Milei retoma su agenda y se muestra públicamente. En paralelo, el Presidente destacó la desaceleración de la inflación, con un índice de abril del 2,6% e insistió en que su meta es llevar la inflación a cero y festejó la caída del riesgo país. Además, el Gobierno avanzó con la privatización de Aysa , la primera empresa de servicios públicos en pasar a manos privadas bajo su gestión. En el plano interno, Milei reforzó su apoyo a Manuel Adorni, pese a las denuncias por enriquecimiento ilícito, y definió nuevos recortes presupuestarios y reorganización administrativa para fin de mayo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza .
Milei retoma la agenda y se mostrará públicamente en medio del escándalo Adorni
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei retoma su agenda y se mostrará públicamente
El presidente Javier Milei volverá a mostrarse públicamente este lunes, luego de varios días sin actividad oficial, en un contexto marcado por fuertes diferencias dentro de su equipo de gobierno.
Según lo previsto, ofrecerá una charla económica en una universidad privada acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además, el martes participará de un evento en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), donde disertará sobre inserción laboral, macroeconomía y el potencial productivo del país.
Hace 2 horas
Milei quiso salvar a Espert pese a que Machado se declaró culpable por lavado
El empresario aceptó un acuerdo judicial para evitar declararse culpable por el delito de narcotráfico. El Presidente atacó al periodismo por la "difamación" al ex diputado y hombre de confianza.
El presidente, Javier Milei, buscó absolver al ex diputado José Luis Espert por sus vínculos con Fred Machado, luego que este último llegara a un acuerdo con la Fiscalía en Texas, Estados Unidos, en el que evitó declararse culpable por narcotráfico. En cambio, Aun así, el empresario y ex dirigente político se declaró culpable del delito de lavado de dinero, precisamente en una causa sobre narcotráfico.
Hace 3 horas
Villarruel reactiva la guerra con Milei por denuncias vinculadas a las FF.AA.
La vicepresidenta volvió a hablar del Gobierno de Javier Milei en medio de una denuncia sobre una presunta compra irregular de material bélico.
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a criticar a su propio Gobierno y, principalmente, al presidente Javier Milei porla compra de un avión en mal estado para la Fuerza Aérea. La dirigenta que ya en varias ocasiones ha mostrado la interna que existe con el mandatario y con gran parte de su gabinete aseguró a través de las redes sociales que, por cuestiones "mucho menos" importantes, "renunciaban todos los implicados".
Hace 7 horas
Advierten que el efecto de la guerra sigue y complica la inflación de mayo
Las consultoras señalan que, aunque la mayor parte de la suba de los combustibles ya se produjo, todavía no cesó su impacto en los demás precios de la economía.
Hace 7 horas
Una vez más, La Libertad Avanza busca despejar el "riesgo Adorni" de Diputados
Martín Menem instaló una sesión para tratar la ley Hojarasca y el vaciamiento de la Zona Fría para bloquear el emplazamiento para que el Jefe de Gabinete comparezca ante la Cámara baja. Mientras tanto, la reforma electoral sigue empantanada en el Senado.
Hace 7 horas
El ajuste vacía restaurantes: 81% de los hogares redujo o abandonó salidas a comer
La caída del poder adquisitivo y el aumento de los gastos fijos empujan a las familias a recortar consumos fuera del hogar. Casi la mitad aseguró que no sale a comer ni siquiera una vez al mes y apenas el 1% dijo hacerlo con frecuencia.
Hace 12 horas
ATE presentó un amparo contra el cierre del INTI y apuntó contra el Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado denunció un “vaciamiento” del INTI y pidió suspender una resolución que elimina más de 900 servicios técnicos.
Hace 13 horas
Cerró un icónico local de milanesas de Ezeiza
"No fue una decisión fácil, pero el contexto actual hace imposible seguir", manifestaron desde el lugar.
Cerró un importante local de milanesas.
Hace 13 horas
A contramano de Milei, los argentinos priorizan soberanía nacional sobre el comercio
Mientras en los países de la región ven a China como la potencia del futuro, en Argentina la mirada sigue puesta en Europa, especialmente, Alemania. Nuevamente, a diferencia del Gobierno Nacional, la mayoría de la sociedad no tiene como modelo a seguir a Estados Unidos.
Hace 13 horas
Advierten que los pobres pagan 12 puntos más de impuestos que los ricos
Así lo alertó un informe presentado en la UBA, que atribuye la diferencia al fuerte peso del IVA en la estructura tributaria nacional.
Hace 14 horas
La advertencia del jefe de la Armada: "Sin inversión no hay control real"
El jefe de la Armada Argentina, Juan Carlos Romay, reclamó "inversión sostenida" y alertó sobre el impacto del ajuste en defensa.
Hace 19 horas
No aguantó la crisis de Milei: cerró un reconocido bazar en CABA y remata todo
La dueña del lugar comunicó la noticia y explicó que se debió a la caída del consumo. Liquidarán todos el stock con descuentos.
Un importante bazar comunicó el cierre de sus puertas.
Hace 22 horas
Milei celebró su plan económico y generó tensión con el PRO: “Cayó”
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
00:05 | 17/05/2026
El FMI exige, Milei obedece y el ajuste es permanente
El Directorio del Fondo aprobará la segunda revisión del acuerdo y el posterior desembolso de 1.000 millones de dólares luego de que Milei-Caputo ejecutara un megaajuste del gasto sobre un presupuesto ya de ajuste. Esta estrategia profundiza la caída de la actividad, debilita la recaudación y vuelve permanente la motosierra.
La exigencia del FMI para habilitar el giro de 1.000 millones de dólares fue un nuevo ajuste fiscal sobre un presupuesto nacional ya de ajuste. Imagen: ChatGPT.
00:05 | 17/05/2026
Milei perdió el norte y se queda sin apoyo para la reelección
Trump no está en condiciones de volver a salvar a Milei y le exige cada vez más. Se define la guerra entre grupos de poder por la Hidrovía. Copado por funcionarios de la embajada, el instituto de propiedad intelectual se inclina a favor de los laboratorios estadounidenses. La esperanza, lo último que perdió el votante de Milei.
21:10 | 16/05/2026
La liquidación avanza: Milei saca el país a remate
El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el círculo rojo, la oposición organizada; todos ven que el experimento se salió de control, pero nadie puede hacer nada para frenarlo.