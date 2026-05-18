Milei retoma la agenda y se mostrará públicamente en medio del escándalo Adorni

El presidente Javier Milei volverá a mostrarse públicamente este lunes, luego de varios días sin actividad oficial, en un contexto marcado por fuertes diferencias dentro de su equipo de gobierno.



Según lo previsto, ofrecerá una charla económica en una universidad privada acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además, el martes participará de un evento en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), donde disertará sobre inserción laboral, macroeconomía y el potencial productivo del país.