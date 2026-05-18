En medio de la tensión en Medio Oriente, Trump y Xi Jinping exigieron el desbloqueo del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, reclamaron la reapertura del Estrecho de Ormuz en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.



Las definiciones surgieron tras una reunión entre ambos mandatarios, en la que abordaron el conflicto regional y el impacto económico global derivado de las restricciones sobre una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

“Los dos líderes han acordado que Irán no puede tener armas nucleares, han pedido la reapertura del estrecho de Ormuz y coinciden en que no se puede permitir que ningún país ni organización cobre restricciones”, sostuvo el Gobierno norteamericano.