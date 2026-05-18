Mientras las negociaciones por un acuerdo de paz siguen estancadas y la zona atraviesa un tenso punto muerto, Irán advirtió a Estados Unidos podría enfrentar "severas consecuencias" por la guerra y las restricciones del tránsito por el estrecho de Ormuz . Por su parte, a pesar de la tregua firmada el miércoles pasado, continúan los ataques de Israel contra el Líbano. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
En medio de la tensión en Medio Oriente, Trump y Xi Jinping exigieron el desbloqueo del estrecho de Ormuz
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 18 de mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Hace 8 minutos
Trump y Xi Jinping exigieron normalizar el tránsito en Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, reclamaron la reapertura del Estrecho de Ormuz en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.
Las definiciones surgieron tras una reunión entre ambos mandatarios, en la que abordaron el conflicto regional y el impacto económico global derivado de las restricciones sobre una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.
“Los dos líderes han acordado que Irán no puede tener armas nucleares, han pedido la reapertura del estrecho de Ormuz y coinciden en que no se puede permitir que ningún país ni organización cobre restricciones”, sostuvo el Gobierno norteamericano.
Hace 1 hora
Tensión en Medio Oriente: pese a la tregua, atacan una planta energética en Emiratos
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este domingo 17 de mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Mientras las negociaciones por un acuerdo de paz siguen estancadas y la zona atraviesa un tenso punto muerto, Irán advirtió a Estados Unidos podría enfrentar "severas consecuencias" por la guerra y las restricciones del tránsito por el estrecho de Ormuz . Por su parte, a pesar de la tregua firmada el miércoles pasado, continúan los ataques de Israel contra el Líbano : según confirmaron, en bombardeo masivo por la madrugada, fueron destruidos edificios y se registraron al menos un muerto.
Hace 7 horas
Advierten que el efecto de la guerra sigue y complica la inflación de mayo
Las consultoras señalan que, aunque la mayor parte de la suba de los combustibles ya se produjo, todavía no cesó su impacto en los demás precios de la economía.
11:50 | 16/05/2026
Irán amenaza a EE.UU. por "problemas económicos" mientras Israel viola la tregua
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 16 e mayo del 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
20:33 | 15/05/2026
Un informe israelí denuncia abusos sexuales de Hamas durante y tras el atentado
Una comisión civil documentó más de 10.000 fotos, videos y testimonios sobre violaciones y torturas sexuales durante la incursión en Israel y el cautiverio en Gaza. El reporte sostiene que los crímenes siguieron un patrón organizado y podrían ser utilizados en futuras causas judiciales.
08:03 | 15/05/2026
Líbano e Israel confirmaron una nueva tregua por 45 días: retomarán negociaciones en junio
Las delegaciones diplomáticas de Líbano e Israel acordaron una nueva tregua de 45 días, tras dos días de conversaciones en Washington. Lo confirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
15:28 | 14/05/2026
Trump dice que China se ofreció a mediar con Irán y Xi le propone ser "socios"
La agenda de la reunión bilateral estuvo dominada por la guerra en Medio Oriente, la guerra comercial de Estados Unidos, su apoyo a Taiwán y las regulaciones para las nuevas tecnologías. Qué dijo cada uno después del encuentro.
06:47 | 14/05/2026
EE.UU. alerta por el bloqueo en Ormuz: ya hay 70 buques afectados
Estos navíos comerciales fueron desviados por la Armada mientras se "inmovilizó" a otros cuatro para "garantizar" el bloqueo impuesto desde hace un mes a los puertos iraníes.
07:09 | 13/05/2026
Israel sigue atacando Líbano, mientras crece la tensión entre EE.UU. e Irán
Desde principio de marzo, Israel ya mató a casi 2.900 libaneses y los bombardeos y la ocupación del sur de ese país continúa. En paralelo, Estados Unidos e Irán intercambian nuevas amenazas.
07:05 | 12/05/2026
La guerra contra Irán le costó a EE.UU. casi USD 30.000 millones
El presidente norteamericano advirtió sobre la fragilidad del alto el fuego con Irán, mientras el país persa amenaza con enriquecer uranio al 90% si vuelve a sufrir ataques.
06:28 | 11/05/2026
Máxima tensión en Medio Oriente: para Trump, la tregua con Irán está "en estado crítico"
Mientras el presidente estadounidense aseguró que la respuesta iraní era inaceptable, la Cancillería de la República Islámica sostuvo que Washington sigue teniendo" exigencias irracionales" y rechazó que su respuesta haya sido "excesiva", como filtró la Casa Blanca a los medios.
15:44 | 10/05/2026
Revelan como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra
Operaciones por 7.000 millones de dólares en futuros de crudo y combustibles se ejecutaron justo antes de anuncios clave de Donald Trump sobre la guerra con Irán. Esto desató sospechas de uso de información privilegiada y abrió investigaciones en EE. UU.
Un informe reveló como subieron las apuestas por el precio del petróleo antes de la guerra
10:08 | 10/05/2026
Trump rechazó la respuesta de Irán a su propuesta de paz: "Totalmente inaceptable"
La respuesta llegó horas después de que los iraníes se expresaran sobre la última oferta de paz que hizo Estados Unidos.
Irán envió a Pakistán una respuesta a la propuesta de Estados Unidos.
20:23 | 09/05/2026
La guerra contra Irán y la megacumbre China - EEUU
Trump llega debilitado a Beijing tras el fracaso militar en Irán y con una crisis interna creciente, en un escenario global que reconfigura los equilibrios de poder.
16:55 | 09/05/2026
Trump apuró a Irán y pidió "hoy mismo" una respuesta a su plan de paz en Medio Oriente
El presidente Trump amenazó a Irán y les planteó un ultimátum para que respondan a su propuesta de paz en Medio Oriente.