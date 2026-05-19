Con el malestar económico en alza, Kicillof ya supera a Milei en un balotaje

El malestar por la situación económica crece entre los argentinos en mayo y ya un 75,5% sostiene que su situación familiar empeoró o se mantuvo igual de mal en los últimos meses, una desmejora de dos puntos respecto de la medición anterior. En ese contexto, se profundiza el problema del endeudamiento y quienes tuvieron que pedir prestado para cubrir los gastos del hogar alcanzaron el 64,1%, marcando un nuevo récord. No sorprende entonces que el gobernador bonaerense Axel Kicillof, hoy el dirigente opositor mejor posicionado, aparezca derrotando a Javier Milei en un hipotético balotaje: al compás de la crisis, el voto anti libertario ya supera al tradicional voto antiperonista.

Los datos surgen del nuevo sondeo de la consultora Proyección, que El Destape publica en exclusiva. En mayo, el 55,4% sostuvo que su situación económica familiar empeoró en los últimos meses, mientras que otro 20,2% aseguró que se mantuvo igual de mal. Apenas un 5,8% afirmó que mejoró y un 18,6% que siguió igual de bien. A futuro, las perspectivas son apenas mejores, una señal de que también se diluye la expectativa de recuperación: un 62,5% cree que su economía empeorará o continuará igual de mal en los próximos seis meses, mientras que las respuestas optimistas alcanzaron el 37,5%.

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“Las cuestiones económicas, como los bajos salarios, la inflación y el desempleo, van ganando terreno entre las preocupaciones de los argentinos. Más allá del caso Adorni, estamos en el peor momento del Gobierno y eso tiene que ver con la situación económica de las familias”, explicó Santiago Giorgetta, director asociado de Proyección. El Índice de Perspectiva Económica (IPE) que elabora la consultora a partir de una combinación entre la percepción de la situación económica pasada y futura cayó de manera sostenida desde diciembre y pasó de 2,28 a 2,01 puntos. De ese modo, dejó la zona de “estabilidad” para ingresar en la de “estancamiento”, cada vez más cerca del terreno del “pesimismo”. “El deterioro es muy palpable y cuando un Gobierno ingresa en el terreno del pesimismo se vuelve muy difícil revertirlo”, añadió Giorgetta.

El nivel de la crisis queda de relieve en la consulta sobre si habían tenido que pedir prestado para cubrir los gastos del hogar. Un 64,1% respondió que sí, siete puntos más que el mes anterior. Entre quienes respondieron afirmativamente, un 20,1% recurrió a familiares o amigos; un 14,9% utilizó la tarjeta de crédito para pagar en cuotas o financiar el saldo mínimo; un 11,6% tomó un préstamo bancario; un 10,1% acudió a Mercado Pago y un 7,5% a entidades financieras. El creciente endeudamiento de las familias para sostener sus gastos se traduce en un aumento de los atrasos en los pagos. De acuerdo con el último informe de la consultora 1816, la morosidad de las familias argentinas llegó al 11,2%, acumuló 16 meses consecutivos de suba y alcanzó su nivel más alto desde 2004. Otro indicador del deterioro social que acompaña el ajuste económico impulsado por el Gobierno.

A medida que avanza la gestión de Javier Milei -que se acerca a los dos años y medio- crece la proporción de quienes lo responsabilizan por la situación económica actual (49,1%) y disminuye la de quienes señalan al gobierno anterior del Frente de Todos (34,2%). Sin embargo, es significativo que, cuando se consulta sobre quién tiene mayor capacidad para mejorar la situación, aún son más quienes mencionan al Gobierno actual (36,2%) que a la oposición, ya sea un dirigente o el espacio (33,6%). El escenario se completa con un 30,2% que no sabe o no responde, lo que configura una distribución casi en tercios.

Por la crítica situación económica y un rumbo que la mayoría considera equivocado, el gobierno de Milei alcanzó un nivel de rechazos del 58,5%, casi seis puntos más que en abril. En tanto, los respaldos al trabajo del Ejecutivo llegaron al 34%.