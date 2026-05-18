Los conservadores ganan en Andalucía, pero necesitan a la extrema derecha para gobernar

Papeletas del Partido Popular y de la ultraderecha española Vox se mantienen en una mesa en un colegio electoral durante las elecciones regionales andaluzas en Ronda, España

El Partido Popular ganó las elecciones en Andalucía, la región más meridional de España, pero perdió la ‌mayoría absoluta, según los ‌resultados publicados el lunes, lo que le obliga a forjar una alianza con el partido de extrema derecha Vox para mantenerse en el poder.

La votación del domingo en la región española más poblada fue una prueba de fuerza política de cara a las elecciones nacionales que se celebrarán previsiblemente el año ​que viene. La ⁠misma coalición de derecha espera desbancar al jefe del Gobierno ‌Pedro Sánchez de la presidencia del Ejecutivo nacional ⁠tras nueve años de gobierno de ⁠izquierdas.

En la campaña andaluza, temas como las deficiencias en la sanidad pública, el tráfico de drogas y el desempleo tuvieron un ⁠gran peso.

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El PP, de tendencia conservadora, fue el grupo ​más votado con 53 escaños, frente a ‌los 58 de 2022 y por ‌debajo de la mayoría absoluta de 55 en el ⁠parlamento regional de 109 escaños.

Los socialistas perdieron dos escaños, quedando con un total de 28 —el peor resultado de la historia del partido en su antiguo bastión electoral—, mientras que Vox ​obtuvo 15 ‌escaños, frente a los 14 de las últimas elecciones.

El partido regionalista de izquierdas Adelante Andalucía pasó de los dos escaños que obtuvo hace cuatro años a ocho, mientras que la alianza de izquierdas Por Andalucía ⁠mantuvo los cinco escaños que ya tenía.

"Dijimos que era complicado. Nos hemos quedado cortos", dijo el líder regional del PP, Juanma Moreno, que había hecho campaña con la promesa de un gobierno moderado sin Vox.

El PP ya ha formado pactos de coalición con Vox en las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón, y es probable que ‌lo haga en Castilla y León en las próximas semanas.

La candidata socialista María Jesús Montero —que hasta ahora había ocupado el cargo de ministra de Hacienda y vicepresidenta primera de Sánchez— reconoció los malos resultados y prometió que su partido aprendería de sus errores.

Andalucía ‌tuvo Gobiernos socialistas hasta 2018, cuando el descontento contra la clase política provocó un aumento del apoyo a Vox. Por primera vez ‌en la historia ⁠democrática de España, el PP llegó a un acuerdo con la extrema derecha para asegurarse su ​respaldo, pero el acuerdo se deshizo en 2022 con la mayoría absoluta del PP.

Con información de Reuters