Efemérides del 18 de mayo: qué pasó un día como hoy

Escarapela argentina.

Cada 18 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la celebración del Día de la Escarapela, el nacimiento de Juan Pablo II hasta el anuncio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre Alberto Fernández como candidato a presidente del Frente de Todos.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1812 - Escarapela nacional

Por pedido del general Manuel Belgrano, el Primer Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de La Plata decretó la creación de la la escarapela argentina. En 1935, el Consejo Nacional de Educación dispuso que cada 18 de mayo sea celebrado el Día de la Escarapela.

1870 - Rosario-Córdoba

El Ferrocarril Central Argentino realizó su primer viaje entre las ciudades de Rosario (Santa Fe) y de Córdoba, capital de la provincia homónima. En ese momento, era la línea ferroviaria más larga del país y la primera en unir dos provincias.

1896 - Tragedia Jodynka

Murieron unas 1.380 personas y otras 1.300 resultaron heridas al caer a un foso empujadas por una turba en el Campo de Jodynka de la ciudad de Moscú durante los multitudinarios festejos por la coronación de Nicolás II, el último zar ruso.

1920 - Nacimiento de Juan Pablo II

Nació en el pueblo polaco de Wadowice, el cardenal Karol Józef Wojtyła, el papa número 264 de la Iglesia Católica. Fue elegido pontífice en cónclave el 16 de octubre de 1978, cuando tomó el nombre de Juan Pablo II.

1975 - Fallecimiento de Aníbal Troilo

A los 60 años murió en Buenos Aires el bandoneonista, compositor, legendario director de orquesta y figura del tango. Grabó unas 480 canciones.

Aníbal Troilo.

2006 - Diego Simeone

El exmediocampista Diego “Cholo” Simeone asumió como director técnico de Estudiantes de la Plata, con el que siete meses después ganaría el torneo Apertura 2006. Desde 2011, dirige al Club Atlético de Madrid español.

2017 - Fallecimiento de Chris Cornell

El músico y cantante estadounidense Christopher John Boyle, de 52 años, fue encontrado muerto en el baño de la habitación de un hotel de la ciudad de Detroit, en Michigan, donde se alojaba luego de actuar en un recital con el grupo de grunge Soundgarden. El músico se suicidó por ahorcamiento, determinaron peritos forenses.

2019 - Anuncio de la fórmula presidencial

La senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció en redes sociales que secundaría a Alberto Fernández en la fórmula presidencial del Frente de Todos para las elecciones de octubre de 2019.

2026 - Día Internacional de los Museos

Esta fecha busca concientizar sobre la importancia que tienen para el desarrollo de la sociedad.