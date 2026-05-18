Quién fue el décimo quinto eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.

Gran Hermano Generación Dorada tuvo este domingo 17 de mayo su decimo quinto eliminado. Otro participante más abandonó la casa más famosa del país por voto del público, para dejar así a tan solo doce previo al repechaje (y el ingreso de otros que debutarán en esta edición).

Por elección de sus demás compañeros, Luana Fernández; Tamara Paganini; Cinzia Francischiello; Franco Zunino; Eduardo Carrera; Danelik Galazan y Juan "Juanicar" Caruso quedaron en placa esta semana. La misma fue positiva en sus primeras 24 horas, tras lo cual fue salvado el más escogido por "el Big", para dar lugar después a una negativa. Fue el actor que participó de La Sociedad de la Nieve quien se vio beneficiado de esto último, por lo que no corrió peligro durante los últimos días.

¿Quién se fue de Gran Hermano ayer?

Danelik Galazan fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada.

Uno a uno, Santiago del Moro fue anunciando a los jugadores que se iban desprendiendo de la zona de peligro: primero fue Luana, con apenas el 2,7% entre seis; le siguió Tamara con un 3,7% entre cinco; después Cinzia con 4,3% entre cuatro y Zunino, con un 13,9% entre tres. De este modo, el mano a mano decisivo fue entre Eduardo y Danelik, siendo la tucumana quien resultó eliminada (54,4% contra 45,6%).

Se suma así a la lista compuesta por Gabriel Lucero, Tomás Riguera, Carla Bigliani, Nicolás Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Lola Tomaszeuski, Martín Rodríguez, Brian Sarmiento, Nazareno Pompei, Daniela De Lucía, Lola Poggio y Grecia Colmenares. Además, también dejaron el reality Martha "Divina Gloria" Goldsztern y Andrea del Boca, por motivos médicos; Jenny Mavinga, Jessica "La Maciel" y Yisela "Yipio" Pintos, por abandono; y tanto Carmiña Masi como Solange Abraham por expulsión.

¿Quiénes quedan en Gran Hermano?

De este modo, los doce jugadores aún en carrera previo al repechaje son Luana Fernández; Tamara Paganini; Cinzia Francischiello; Franco Zunino; Eduardo Carrera; Juan "Juanicar" Caruso; Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez; Emanuel Di Gioia; Catalina "Titi" Tcherkaski; Manuel Ibero; Jennifer "Pincoya" Galvarini y Yanina Zilli.