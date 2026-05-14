Un exparticipante de Gran Hermano destrozó a Santiago del Moro: "El ego y la soberbia..."

Gran Hermano Generación Dorada atravesó drásticas subidas y bajadas de rating a lo largo de la (aún incipiente) temporada. Esto llevó a que desde la producción hicieran auténticos malabares para intentar sostener la atención del público y evitar que abandonen el barco. Si bien algunos elogian las constantes innovaciones, otros demostraron su hartazgo no solo con ellas, sino también con el desempeño de Santiago del Moro como conductor del ciclo.

Uno de los que despotricó contra el presentador fue Cristian Urrizaga, quizá el más importante exparticipante de GH en toda la historia del reality en su versión argentina. Lejos de hablar con medias tintas, expuso su enojo con las formas que tiene el periodista y cómo esto impacta negativamente en el certamen.

Cristian U criticó a Santiago del Moro.

¿Qué dijo Cristian U sobre Santiago del Moro?

Mediante un móvil con Desayuno Americano, Cristian U expuso que no tiene "la mejor referencia para con Santiago del Moro, así que quedate tranquilo que, mientras no hable maravillas de él, no me van a llamar". Seguido a ello, sostuvo que "Santiago es muy fuerte en el programa, no sé cuál será la función y las acciones que hay adentro".

En esa misma línea, contó: "Yo jamás le falté el respeto, a mí me preguntás '¿te gusta Santiago del Moro en la conducción?' y yo te digo que no. '¿Te parece mal conductor?' No, es excelente conductor, pero no me gusta lo que hace en Gran Hermano". '¿Lo puede hacer mejor?' Con la experiencia que tiene, calculo que sí. '¿Debería bajar el ego y la soberbia de querer ser el centro, el núcleo de Gran Hermano?' Sí, tendría que hacerlo, porque Gran Hermano ya tiene fuerza de por sí solo".

Por otra parte, comentó que a diferencia de los formatos en otros lugares del mundo, hay un flagelo que afecta al de nuestra nación: "A muchos (exjugadores) les pasó de no conseguir laburo, de que los vacilaban porque habían estado en un reality. En otros países no pasa eso".

Finalmente, en torno a Del Moro, concluyó: "Hay algo que se está haciendo mal dentro del núcleo de Gran Hermano. Santiago con la capacidad de conducción que tiene, tendría que haber conducido el programa, no meterse. Darle el curso que seguía Gran Hermano, y hubiese sido espectacular. Obviamente a Santiago no le gusta que hablen de mal él, pero yo no me callo, no voy a estar acá siendo un alcahuete ni un chupamedia, yo te digo lo que me parece; lo que veo; lo que siento. Si no te cae bien, no es un problema mío. Yo te voy a decir la verdad, o por lo menos mi verdad: Gran Hermano es espectacular, pero lo están haciendo pelota".