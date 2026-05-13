Causa Fiat: impulsan una causa por la venta de camionetas irregulares en todo el país

Una camioneta Toro Freedom MT6 que se prendió fuego producto de las “fallas de fábrica” y que obtuvo un fallo favorable en la Justicia

En 2016, Fiat comenzó a vender en Argentina el modelo de camioneta Toro Freedom MT6, y más de 15 mil personas lo compraron sin saber que los vehículos venían con “fallas de fábrica” que ponían en riesgo su vida y la de terceros. Recién en 2018, Fiat emitió un alerta respecto del funcionamiento del modelo y dejó de venderlas. Producto de ello, cientos de damnificados impulsaron una causa contra la empresa automotriz y desde hace 8 años el litigio continúa en la Justicia.

En varias provincias la Justicia falló en favor de los usuarios, pero en Córdoba los fallos cambiaron en cuestión de meses. Primero fallaron a favor de los damnificados reconociendo las fallas en los vehículos, pero luego fueron más benévolos con la empresa que está radicada en esa misma provincia.

Entre 2016 y 2018, Fiat envió un “recall”, es decir, un alerta a cada usuario que había comprado el modelo de camioneta Toro Freedom MT6, en el que detallaba lo siguiente: “Se constató que, en algunas unidades y sólo bajo determinadas condiciones de uso frecuente en recorridos cortos y a baja velocidad, el sistema puede presentar alteración del nivel del aceite lubricante del motor”. En el mismo comunicado, la compañía advirtió que “la variación normal del nivel de aceite puede causar el aumento de las revoluciones del motor, aumentando las chances de accidentes, con riesgos para el conductor, otros ocupantes del vehículo y terceros”.

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Uno de los recall que Fiat envió a los damnificados

Qué dicen los demandados y demandantes

Tras llegarle el recall a los propietarios, unos 300 usuarios y usuarias de Córdoba denunciaron a la empresa e iniciaron un litigio judicial que lleva un poco más de 8 años. El Destape se comunicó con el estudio de letrados "Rodolfo De Ferrari Rueda, Martinez Paz y Di Giusto", que representa a la compañía Fiat en Córdoba, pero éstos se negaron a dar respuesta. “No tenemos nada para decir”, dijo su secretaria a este medio.

Por otra parte, la denuncia con la automotriz la llevan adelante dos estudios jurídicos de la provincia: “De Ferrari Rueda y Asociados” y “Martinez Paz & Di Giusto y Asociados”. En diálogo con este medio, desde el segundo estudio mencionado detallaron que “el conflicto central radica en el sistema de Filtro de Partículas (DPF)”. Según surge del manual de usuario entregado a los consumidores, y que fuera probado en numerosas causas, “el vehículo impone condiciones de uso de cumplimiento imposible en contextos urbanos”, como circular a más de 60 km/h a más de 2000 RPM “durante al menos 20 minutos de forma recurrente, sin detener el motor”.

El incumplimiento de este ciclo genera, “fallas mecánicas graves”, como la “dilución de gasoil en el aceite, degradación del lubricante y rotura de motores”; y riesgos viales como “pérdidas súbitas de potencia e incluso aceleraciones involuntarias, situaciones que resultan críticas durante maniobras de sobrepaso en ruta”.

Además existe un riesgo real de “peligro de incendio”. “Se han documentado casos - algunos judicializados por el mismo estudio - en donde el sistema de escape alcanza temperaturas extremas que, en contacto con fluidos contaminados, han provocado el incendio total de las unidades”, contó la abogada Di Giusto.

Los fallos

Los jueces de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Nº7 de Córdoba, Julio Ceferino Sánchez, Jorge Eduardo Arrambide y Florencia Belluschi fallaron primero en favor de los usuarios, y en menos de 50 días, emitieron un segundo dictamen en favor de la compañía. Los damnificados denunciaron este giro en los tribunales.

Los jueces de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Nº7 de Córdoba: Julio Ceferino Sánchez, Florencia Belluschi y Jorge Eduardo Arrambide

En detalle, el 20 de febrero pasado, los jueces de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Nº7 de Córdoba reconocieron en “causa Manzano” - uno de los daminificados - que el vehículo presentaba un “defecto estructural”. La Cámara concluyó que el mecanismo del filtro DPF evidenciaba una "incompatibilidad e ineptitud del vehículo para el uso urbano normal”. Fiat debía restituir el dinero al usuario y pagar los daños correspondientes.

El 30 de marzo, los mismos jueces suavizaron la calificación del defecto. Definieron en la causa de otro damnificado - Batistella - que “ya no consideran al auto inepto”, sino que sus exigencias de manejo “no siempre son fáciles de cumplir”, definiendo al vehículo como “incómodo o dificultoso” para la ciudad.

El 22 de abril, Julio Ceferino Sánchez, Jorge Eduardo Arrambide y Florencia Belluschi - en la causa Sgrablich - cambiaron su visión por completo. Hicieron lugar al recurso de apelación de Fiat, “dejaron sin efecto lo decidido respecto a la condena por sustitución del rodado”, y “rechazaron la demanda”. También “dejaron sin efecto la indemnización otorgada por el rubro de daño moral”, y “dejaron sin efecto la condena por daño punitivo otorgada”.

Causas en todo el país

Las denuncias contra la empresa automotriz se replicaron en todo el país. La sentencias en todas las provincias, a excepción de Córdoba, fueron en favor de los damnificados. Por ejemplo, el Juzgado Civil, Comercial y Mineria Nº 5 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro falló en favor de los usuarios en la causa “Meisen, Luis Egberto contra Fiat”.

La Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza también le dio la razón a los usuarios en el expediente “Orellano Verónica Sidanelia contra Lorenzo Automotores y Fiat por daños y perjuicios”. La Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de San Martín, provincia de Buenos Aires falló del lado de los usuarios. Se trata del litigio 77.560 “Bigioni Christian y Bigioni Orlando contra Fiat y otros por daños y perjuicios”.