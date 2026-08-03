Milei descartó medidas para las familias en mora: "Nadie les puso una pistola en la cabeza"

El presidente, Javier Milei, descartó este domingo que el Gobierno pueda tomar medidas para las familias que no llegan a pagar sus deudas, en medio de una crisis récord de morosidad en el crédito bancario, por la que culpó al kirchnerismo. También descartó medidas adicionales para incrementar los ingresos y apostó todo a la energía y los pocos sectores que están en crecimiento.

"Es uno de los efectos colaterales de los ataques del kirchnerismo", respondió Milei al ser consultado sobre la morosidad récord en los créditos familiares, que alcanzó casi un 13% en mayo para los préstamos bancarios.

De este modo, aludió a que este escenario es, según su versión, producto de la inestabilidad económica que hubo en el período previo a las elecciones de octubre de 2025, que atribuye al gasto fomentado por las leyes impulsadas por la oposición y al riesgo de un triunfo electoral del peronismo.

"La pregunta es: si yo tengo un acuerdo con alguien y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo, ¿es correcto que yo le haga pagar eso a usted?", agregó en diálogo con Luis Majul en La Nación Más, descartando así alguna ayuda oficial a las familias que no pueden pagar sus deudas.

Milei advirtió que "obviamente" quien se endeuda tiene la responsabilidad, y, en referencia a las familias que tomaron créditos y hoy no pueden pagarlos, añadió: "¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?". Así, el jefe de Estado descargó la solución del problema en los bancos, al aclarar que "fomentamos que refinancien" la deuda de quienes tomaron los créditos.

Milei descartó medidas para el aumento de los ingresos

En la misma línea, el mandatario descartó medidas adicionales para incrementar los salarios. "Olvídese, conmigo no", respondió al ser consultado por Majul sobre la posibilidad de implementar un "plan platita" de cara a 2027.

"Eso es pan para hoy y hambre para mañana. No voy a entregar mi reputación ni mi legado histórico como el kirchnerismo gastando 13 puntos del PBI en emisión monetaria", descartó de plano.

Al respecto, agregó que "si inyectamos plata va a generar más inflación. No hay sustituto para la buena política". Y, ante una pregunta sobre si estaba dispuesto a bajar el ritmo de aumento de las tarifas, respondió: "No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas".

En cambio, apeló a que los sectores que hoy están en crecimiento ayuden a hacer crecer al resto de la economía. "Cuando tiene un sector al que le va bien, con ese sector puede reinvertir, genera más puestos de trabajo, más producción, mejor precio. Hace que todo el resto se beneficie", señaló en referencia al sector energético.

Noticia en desarrollo