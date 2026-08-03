Las nubes se quedan y la humedad también: ¿cuándo vuelve el frío?

Las vacaciones de invierno llegaron a su fin este domingo y muchas familias aprovecharon las últimas horas de descanso antes de volver a clases. Tras unos días marcados por lluvias y nubosidad, el sol volvió a asomarse sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la humedad quedó atrás por un momento por la rotación temporaria del viento al sudeste.

Sin embargo, el alivio fue transitorio, ya que una extensa zona de bajas presiones ingresaron desde el Pacífico sur y favorecieron la formación de un nuevo frente frío sobre el norte de la Patagonia. También se anunciaron nuevas alertas meteorológicas en sectores cordilleranos y también en el sur de Chubut y el centro y norte de Santa Cruz.

Pero el frente frío llegaría bastante debilitado al AMBA durante el lunes. Se espera una jornada con una mínima de 12 y una máxima de 15 grados, bajo abundante nubosidad. En cuanto a las lluvias, existe una baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas desde el mediodía y hacia la tarde podrían formarse algunas nieblas impulsadas por la humedad proveniente del Río de la Plata.

¿Hasta cuándo se queda la humedad?

Para el martes, el pronóstico es aún más incierto dado que los principales modelos meteorológicos internacionales mostraron diferencias importantes en la evolución de los sistemas de tiempo.

Tanto el martes como el miércoles serán jornadas con abundante nubosidad y temperaturas sin grandes cambios, con mínimas de 12 y 11, respectivamente, y máximas de 16 y 17.

Según el sitio especializado Meteored, el jueves podría darse el ingreso de un nuevo frente frío. La probabilidad de lluvias y tormentas en el AMBA es inferior al 30%, según el modelo ECMWF. De todas maneras, el modelo GFS muestra un escenario más inestable, por lo que es necesario seguir de cerca las actualizaciones a medida que se acerque el día.

¿Qué pasará el fin de semana?

Ambos modelos coinciden en que ingresará una masa de aire mucho más fría a partir del viernes 7 de agosto. Si la tendencia continúa, recién el próximo fin de semana volvería el frío al AMBA y descendería la humedad, por lo que volverán las jornadas acordes a esta época del año.

Como aún faltan varios días para el cambio de las condiciones meteorológicas, es importante que la población esté alerta a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para confirmar si llegan los días de alivio que muchos esperan, sobre todo la salida del sol.