Terminan las vacaciones y vuelven los reclamos contra el gobierno de Milei: docentes, jubilados y Ley de Tierras

El fin de las vacaciones de invierno, la reanudación de la actividad judicial y el regreso del Congreso marcarán una semana de alta tensión política y social para el gobierno de Javier Milei. Tras varias semanas de menor actividad institucional, distintos sectores volverán a las calles con una agenda cargada de reclamos que incluirá un paro nacional docente, una nueva movilización de jubilados y protestas contra el proyecto de reforma de la Ley de Tierras que comenzará a debatirse en el parlamento.

Paro nacional de Ctera para abrir la semana

La primera protesta llegará este lunes 3, cuando la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) llevará adelante un paro nacional docente en el marco de un plan de lucha aprobado por su congreso. La organización sindical justificó la medida por "la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente", lo que, según sostuvo, implica un incumplimiento de la legislación vigente y deja sin un ámbito de negociación temas como salarios, condiciones laborales, formación e inversión educativa.

Además, el gremio denunció el desfinanciamiento del sistema educativo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la falta de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y rechazó las iniciativas que, a su entender, avanzan sobre derechos laborales, previsionales y el derecho a la educación pública.

Desde el jueves pasado, el Gobierno está amenazando al gremio docente con que no permitirá que haga paro total y le reclama que cumpla con el artículo de servicio esencial de la reforma laboral, que establece que los trabajadores deben cubrir 75% del sector, debilitando al extremo la medida de fuerza.

Los jubilados volverán a marchar frente al Congreso

Como ocurre cada miércoles desde hace meses, organizaciones de jubilados volverán a concentrarse frente al Congreso para reclamar una mejora de los haberes previsionales y cuestionar las políticas económicas del Gobierno.

Foto: Kaloian Santos Cabrera

La reforma de la Ley de Tierras concentrará las protestas del jueves

El jueves será la jornada de mayor tensión política. Ese día el Congreso retomará el tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo que despertó un fuerte rechazo en sectores de la oposición, organizaciones sociales, sindicatos y referentes del ámbito cultural.

Frente al debate legislativo comenzaron a multiplicarse las convocatorias para movilizarse frente al Congreso. El diputado nacional Leandro Santoro llamó a participar de la protesta con un mensaje en redes sociales: "El 6 de agosto todos al Congreso. Frenamos la Ley de extranjerización de tierras".

En la misma línea, Inquilinos Agrupados convocó a concentrarse "a partir del mediodía" frente al Congreso "para evitar la votación de la ley que pretende el desalojo de millones de familias inquilinas y la extranjerización de nuestra tierra". También el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, confirmó la participación del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y advirtió que, si prospera la reforma, "estará comprometida de manera grave la soberanía" del país.

La convocatoria contra la reforma de la Ley de Tierras también recibió el respaldo de figuras del ámbito artístico. La cantante Lali Espósito compartió en sus redes sociales la convocatoria bajo el lema "Argentina no está a la venta. No a la extranjerización", mientras que la actriz Dolores Fonzi difundió un mensaje en el que sostuvo: "Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo. Nos vemos en la calle para frenar la embestida".