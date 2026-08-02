Cursos de idiomas con 20% de descuento para jubilados con diplomas y certificados UBA. Foto: TikTok

Jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires tienen la posibilidad de obtener un 20% de descuento en los cursos del Centro Universitario de Idiomas (CUI) gracias al Pase Cultural. El beneficio alcanza a una amplia oferta de idiomas y permite acceder a certificados y diplomas avalados por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El descuento está dirigido a personas mayores de 60 años que residan en la Ciudad de Buenos Aires y perciban una jubilación de hasta $600.000 mensuales, sin contar el aguinaldo. De esta manera, quienes cumplan con los requisitos pueden acceder a un 20% de descuento en las cuotas y aprender diferentes idiomas.

Jubilados pueden acceder a un 20% de descuentos en las cuotas de cursos de idiomas del CUI.

Cómo acceder al 20% de descuento en los cursos del CUI

Para obtener el beneficio es necesario estar inscripto en el Pase Cultural para adultos mayores. El trámite puede realizarse de manera online a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad de Buenos Aires, utilizando la Clave Ciudad.

Quienes prefieran hacerlo de forma presencial pueden acercarse a las oficinas del Pase Cultural, ubicadas en Avenida de Mayo 575, de lunes a viernes entre las 10 y las 15 h. Una vez aprobada la inscripción, los beneficiarios reciben una tarjeta física con la que acceden a los distintos descuentos y promociones disponibles.

El Centro Universitario de Idiomas ofrece cursos grupales presenciales y por Zoom, además de clases individuales, talleres temáticos, seminarios de nivel avanzado, sesiones de conversación y programas de preparación para exámenes internacionales. La institución también cuenta con una plataforma virtual, CUI Idiomas 365, que permite estudiar de manera flexible durante todo el año.

Cursos con certificados y diplomas de la UBA

El CUI nació hace más de tres décadas como un proyecto de extensión universitaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Desde entonces se consolidó como una de las instituciones de enseñanza de idiomas más reconocidas del país.

Sus planes de estudio están aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía y siguen los criterios del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Esto permite que los estudiantes puedan solicitar certificados emitidos por la UBA al completar cada nivel y obtener el diploma correspondiente al finalizar cada ciclo.

De esta manera, gracias al Pase Cultural, además de tener descuentos en teatros, librerías, cines y museos, los jubilados pueden aprender idiomas y obtener certificados y diplomas emitidos por la UBA.