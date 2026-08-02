Boca Juniors rescató un punto importante ante Newell's por el Torneo Clausura 2026

Boca empató 2 a 2 con Newell's en Rosario: el resumen y cómo fueron los goles del partido.

Boca Juniors empató por 2 a 2 en su visita a Newell's Old Boys en Rosario por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. En un duelo cambiante, en el que el 'Xeneize' comenzó arriba en el marcador y, a pesar de que la 'Lepra' logró darlo vuelta en el complemento, luego pudo llevarse un punto, los juveniles de ambos conjuntos fueron las grandes figuras. Santiago Ascacibar y Alan Velasco fueron los autores de los goles para la visita, mientras que Matías Cóccaro y Luca Regiardo aportaron para el local.

Después de obtener la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras superar a O'Higgins de Chile, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá una seguidilla de duelos en el ámbito local: el miércoles 5 enfrentará a Estudiantes de La Plata y el sábado 8 a Vélez Sarsfield, ambas veces en La Bombonera. El cuadro rosarino, por su parte, visitará a Defensa y Justicia el próximo domingo 9.

Los goles del empate entre Boca y Newell's por la tercera fecha del Clausura 2026

El resumen del empate entre Newell's y Boca en Rosario

Poco después del primer cuarto de hora de partido, Boca tuvo una chance clarísima para abrir el marcador. A los 17 minutos, Leonel Flores se deshizo hábilmente de su marca y soltó un centro preciso para la carrera de Miguel Merentiel, que estrelló su remate en el travesaño. Poco después, el delantero uruguayo volvió a recibir otra gran habilitación del juvenil pero no logró conectar el tiro y la pelota se fue apenas desviada.

A la media hora del encuentro, el 'Xeneize' pudo abrir el marcador: también desde un balón aéreo, esta vez de Sebastián Villa desde el sector izquierdo, Santiago Ascacibar conectó un gran cabezazo casi dentro del área chica y puso el 1 a 0.

Sin embargo, a pesar del resultado a favor, el complemento sería cuesta arriba para los dirigidos por Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena. A los cinco minutos, Matías Cóccaro tomó un disparo de Facundo Guch y, con una buena maniobra individual, venció a Álvaro Montero para el empate; después, poco antes de la hora de partido, Luca Regiardo soltó un espectacular tiro desde el borde del área para que la 'Lepra' dé vuelta el duelo.

A falta de diez para el final del partido, Boca encontró a través de un contragolpe la igualdad para llevarse un punto importante de Rosario. Montero buscó a Flores con un bochazo largo, el juvenil desbordó y jugó hacia atrás con Tomás Aranda que, con un toque sutil, asistió a Alan Velasco para que quede mano a mano contra el arquero y decrete el 2 a 2.