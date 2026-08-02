Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 2 de agosto
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
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¿La suerte tiene fórmula? Así se eligen los números del Quini 6
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario, y la pregunta que todos se hacen es: ¿cómo se eligen los números? Tranquilo, no hay magia ni conjuros: el sorteo se hace sacando 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45. Simple, azaroso y mortal.
Para quedarte con el pozo mayor de cualquiera de las modalidades —Tradicional, Segunda o Revancha— tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. Así de difícil, así de millonario.
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que juntá la buena energía, revisá tu boleta y dejanos en los comentarios: ¿cuál es tu pálpito? ¡Que la bolilla te acompañe!
Hace 26 minutos
¿Tu pálpito ya está? Así salen las 6 bolillas que pueden hacerte millonario
¿Cómo se eligen los números?
No hay magia ni fórmula rara: el Quini 6 mete las manos en el bolillero oficial y saca 6 bolillas de entre 46 números (del 00 al 45). Así se arma la combinación ganadora y, si acertás las seis en cualquiera de las modalidades (Tradicional, Segunda o Revancha), te llevás el pozo millonario.
Esta noche, a las 21:15
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la previa ya se siente. Dejá tu pálpito en los comentarios, agarrá la boleta y cruzá los dedos. ¡Que la bolilla te acompañe!