Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 2 de agosto

¿Ya tenés tu pálpito?

Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario, y la pregunta que todos se hacen es: ¿cómo se eligen los números? Tranquilo, no hay magia ni conjuros: el sorteo se hace sacando 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45. Simple, azaroso y mortal.

Para quedarte con el pozo mayor de cualquiera de las modalidades —Tradicional, Segunda o Revancha— tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. Así de difícil, así de millonario.

El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que juntá la buena energía, revisá tu boleta y dejanos en los comentarios: ¿cuál es tu pálpito? ¡Que la bolilla te acompañe!