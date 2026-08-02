Tenista francés Gea conquista primer título de su carrera en México

El ​francés Arthur Gea conquistó el sábado el primer título de su carrera ‌tras vencer sorpresivamente ‌al campeón defensor, el canadiense Denis Shapovalov, por 6-3 y 6-4 en la final del Abierto Mexicano de Tenis Los Cabos.

El francés, de 21 años, se convirtió en el jugador más joven ​en conquistar ⁠el torneo mexicano que se disputó ‌en canchas de superficie dura.

"No ⁠sabía cómo iba a ⁠ganar esta semana. Me sentía muy feliz cada día al ganar un partido más, ⁠otro y luego otro, y he ​terminado con el trofeo, ‌así que ha sido ‌una semana increíble", dijo Gea tras ⁠recibir el trofeo de campeón.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Muchas gracias a todos", agregó completamente emocionado y llorando.

Durante el partido, el francés número ​127 del ‌ranking de la ATP, se vio muy seguro y le quebró el servicio a Shapovalov en tres ocasiones, lo que le impulsó ⁠a conquistar el primer torneo de su carrera.

Para llegar a la final, Gea superó al coreano Soon Woo Kwon, al estadounidense Michael Zheng, al argentino Francisco Cerúndolo y al chino Coleman Wong.

De esta manera, ‌Gea se convirtió en el décimo campeón del torneo categoría 250.

El croata Ivo Karlovic (2016), el estadounidense Sam Querrey (2017), el italiano Fabio Fognini (2018), el argentino Diego Schwartzman (2019), el ‌británico Cameron Norrie (2021), el ruso Daniil Medvedev (2022), el griego Stefanos Tsitsipas (2023), el australiano Jordan Thompson (2024) ‌y el ⁠canadiense Denis Shapovalov (2025) han ganado el torneo que se realiza ​en el balneario de Los Cabos en el estado Baja California Sur.

Con información de Reuters