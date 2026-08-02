Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 2 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 12 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 2 de agosto
La cotización del dólar blue se mantiene estática durante el fin de semana, ya que el mercado permanece cerrado. Este domingo 2 de agosto, la divisa paralela se ofrece a $1540 para la compra y a $1560 para la venta, con una variación de -0,32%.
Dólar blue: a cuánto cerró la semana este sábado, 1 de agosto
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19:36 | 31/07/2026
Marcó del Pont le respondió a Milei tras las acusaciones por su gestión en el BCRA
Respecto a los puntos que presentó Milei para reformar la Carta Orgánica, la extitular del Banco Central los calificó de “graves”.
“No me sorprendí. Es inasible el discurso del Presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades, con enormes inconsistencias”, sostuvo en declaraciones radiales.
12:26 | 31/07/2026
Uno de los economistas más escuchados por Milei alertó por una corrida cambiaria
Ricardo Arriazu advirtió que el principal riesgo para el programa económico sigue siendo la desconfianza de los ahorristas, cuestionó la idea de que la apertura se resuelva "sola" y reconoció que no logra explicar la caída de la actividad económica registrada en abril y mayo.
07:13 | 31/07/2026
El dólar oficial cotizó estable y cerró en $ 1.510
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11:54 | 30/07/2026
Pese al discurso oficial, la inversión real cayó 6,2% anual en junio
En la medición en dólares, el monto invertido durante el sexto mes del año se estimó en casi U$S 7.500 millones.
06:48 | 30/07/2026
El dólar oficial cerró en $ 1.515 y bajó el blue
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19:38 | 29/07/2026
El Gobierno subió la tasa para secar de pesos y corre al dólar desde atrás
El Tesoro absorbió 45% más del vencimiento de deuda y vuelve con la receta tradicional, secar de pesos la economía para controlar el dólar y revertir las señales de aceleración de la inflación, que otra vez algunas consultoras la ubican por encima de 2% en julio.
11:14 | 29/07/2026
Fracasó la privatización de Intercargo: declaran desierta la licitación
El final vacante de la operación, que tenía un precio base de U$S 45 millones, se había conocido a fines de junio, cuando al realizar la apertura de sobres no se exhibió ninguna propuesta.
06:15 | 29/07/2026
El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.515, pero el blue se acerca a $ 1.600
El dólar blue anota una nueva suba este miércoles. Qué pasa con el oficial y con los financieros.
18:14 | 28/07/2026
Tras más de 130 jornadas al hilo, el Banco Central cortó con la racha compradora
Georgieva había destacado la mejora en la posición externa del país y el proceso de acumulación de reservas del BCRA. En ese contexto, alentó a la autoridad monetaria a profundizar esa estrategia, pero este martes no hubo buenas noticias.
12:48 | 28/07/2026
Dólar toca máximo en un mes mientras mercados esperan decisión de tasas de la Fed
La divisa estadounidense se mantiene en niveles récord en los mercados globales mientras los inversores aumentan sus apuestas a un ajuste monetario este miércoles. Pese al respiro en los precios del petróleo por la tregua con Irán, el mercado descuenta un endurecimiento de las condiciones financieras.
Imagen de archivo de un empleado sosteniendo billetes de dólar en una oficina de cambio de Yakarta, Indonesia.
08:00 | 28/07/2026
Cómo comprar el dólar más barato en la última semana de julio
El dólar oficial continúa siendo la alternativa de menor precio para quienes buscan dolarizarse. Así cotizan las principales referencias del mercado y qué opciones existen para acceder a la divisa.
A cuánto se vende el dólar hoy
07:42 | 28/07/2026
El dólar oficial no se movió pero el blue alcanzó un nuevo récord histórico
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
18:26 | 27/07/2026
Cuándo llegaría el dólar a $1.800
Las estimaciones de bancos y consultoras relevadas por el Banco Central ubican al tipo de cambio por debajo de ese nivel para fines de 2026.
A cuánto cotizará el dólar según REM