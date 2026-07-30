Pese al discurso oficial, la inversión real cayó 6,2% anual en junio

La inversión real registró en junio una caída de 6,2% interanual y, con este resultado, el primer semestre completó una contracción acumulada del 7,6%. Los datos corresponden al informe de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) elaborado por el Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados.

En la medición en dólares, el monto invertido durante el sexto mes del año se estimó en U$S 7.464 millones, mientras que el desempeño por sectores fue dispar durante el mes.

Inversiones: cómo le fue a cada sector

El segmento de maquinaria y equipo sufrió una caída del 11,2% anual, traccionado por una baja del 12,7% en bienes importados y del 9,5% en equipos nacionales.

En contraste, la construcción registró una suba del 0,4% respecto al mismo periodo del año pasado, aunque mantiene una baja acumulada del 1,7% en lo que va de 2026.

Según el relevamiento, la inversión representó en junio el 17,2% del PBI medido en términos desestacionalizados.

El informe técnico destacó que “al promediar el año en curso la inversión sigue marchando a niveles muy bajos, y no se ven aun señales claras que inviten a pensar en una recuperación”.

No obstante, el análisis menciona que rubros específicos, como la construcción y el patentamiento de vehículos comerciales pesados, mostraron cifras positivas en junio. Hacia adelante, las proyecciones indican que podría continuar la desaceleración de la caída para iniciar una mejora paulatina.

El reporte concluye que el factor que puede modificar esta tendencia son las inversiones vinculadas al RIGI, aunque aclara que “los plazos y cronogramas de estas inversiones son flexibles, sujetos a cierta discrecionalidad”.

Mientras, el Gobierno sigue apostando a la deuda

El Ministerio de Economía comunicó los resultados de la segunda y última licitación de julio, en la que enfrentaba vencimientos por $8,5 billones. La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $12,21 billones habiendo recibido ofertas por $13,98 billones.

“Esto significa un rollover de 144,53% sobre los vencimientos del día de la fecha”, señaló la cartera que comanda Luis Caputo. Además, consiguió otros US$309 millones mediante el bono AO29, a una tasa de 8,33% TIREA (8,02% TNA). Al igual que que el AO27 y AO28, su monto total de colocación será de US$2.000 millones.

La secretaría que dirige Federico Furiase indicó que mañana se realizará la segunda rueda del bono en dólares al precio de corte de la licitación de hoy, por un total adicional de hasta US$150 millones.

El instrumento TAMAR / DÓLAR LINKED, con vencimiento en 2028, fue el más requerido por los inversores: contó con una colocación de $4,72 billones con un margen de 6,64% DL.

“Se estiró la duration de la cartera en 0,92 años y se patearon vencimientos por 5,5 billones a 2028”, explicó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor económico de Caputo.