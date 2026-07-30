La FA endurece las sanciones a los jugadores de la Premier League por delitos de discriminación

Premier League - Leicester City contra Aston Villa

Los ​jugadores de la Premier League declarados culpables de delitos de discriminación se ‌enfrentarán a ‌una suspensión mínima de 10 partidos, según las directrices sancionadoras reforzadas de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) para las infracciones agravadas, según informó este jueves el organismo.

"Es necesario adoptar medidas más estrictas ​para hacer frente ⁠a esta conducta abominable, y nuestras ‌directrices sancionadoras actualizadas exigirán ahora ⁠a las comisiones reguladoras ⁠que impongan una suspensión estándar de al menos 10 partidos en estas circunstancias", afirmó ⁠la FA en un comunicado.

• Una ​infracción agravada abarca las conductas ‌indebidas que impliquen una ‌referencia explícita o implícita al origen ⁠étnico, el color de piel, la raza, la nacionalidad, la religión, el género, la orientación sexual o la ​discapacidad de ‌una persona.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• Las suspensiones recomendadas por la FA para jugadores, entrenadores y miembros del cuerpo técnico declarados culpables de infracciones agravadas oscilaban ⁠antes entre seis y doce partidos.

• Según las directrices revisadas, se podrán imponer sanciones más largas cuando existan factores agravantes significativos. Se podrá considerar una reducción de la sanción si concurren circunstancias atenuantes y la ‌persona admite la infracción lo antes posible.

• La suspensión mínima en tales casos será de seis partidos, y solo se podrán aplicar sanciones inferiores a ese umbral cuando ‌la infracción agravada se haya producido exclusivamente por escrito.

• Los jugadores o directivos declarados ‌culpables de ⁠una segunda infracción agravada se enfrentarán a una sanción más severa ​que en el caso de una primera infracción.

Con información de Reuters