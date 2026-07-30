¿Chau Julián Álvarez? Cómo sigue la novela entre Barcelona y Atlético de Madrid

Cómo sigue la novela de Julián Álvarez con el Barcelona y el Atlético de Madrid

Julián Álvarez sigue en los planes de Barcelona para ser refuerzo en el mercado de pases, pero aún sigue ligado al Atlético de Madrid. Después de ser parte de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el exjugador de River Plate todavía no tiene su futuro definido más allá de sus declaraciones acerca de una posible transferencia. En principio seguirá vistiendo los colores del "Colchonero", aunque en las últimas horas hubo novedades con respecto a ambos clubes.

El comienzo de LaLiga está confirmado para el próximo sábado 15 de agosto cuando el Alavés reciba al Getafe por la primera fecha. Un días después debutará el conjunto "Culé" y recién el miércoles 19 hará su presentación el equipo comandado por Diego "Cholo" Simeone. Las instituciones tienen tiempo de negociar hasta que comience septiembre, por lo que todavía hay algunas semanas por delante para saber qué pasará con la "Araña", que sigue en la mira mientras el "Blaugrana" recibió una denuncia firmada por el CEO del Atlético.

Siguen los tironeos por Julián Álvarez entre Barcelona y Atlético de Madrid

El "Colchonero" presentó una denuncia ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol contra el Barcelona por conversaciones directas con el futbolista a espaldas del club de la capital de España. El nacido en Calchín tiene contrato hasta junio del 2030, pero hace algunas semanas, más precisamente tras la victoria de la "Albiceleste" por 2 a 0 ante Austria, aseveró que "lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño". Esta frase es la utilizada desde el "Culé" para desestimar la acusación firmada por Martín Gil y todo indica que seguirán intentando contratarlo.

Mientras tanto, ya hubo una oferta tentadora por 100.000 millones de euros por parte del Barcelona para quedarse con Julián Álvarez que su equipo dejó pasar. El mencionado CEO dijo también que no saldrá ni por 100, ni por 150 ni por 200 millones, por lo que le cerraron las puertas a cualquier charla posible. A su vez, otro interesado es el Arsenal de Inglaterra, que también estaría dispuesto a desembolsar una fortuna, aunque no se descarta que la respuesta madrileña sea la misma.

Julián Álvarez sigue siendo jugador del Atlético de Madrid

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados : 106.

: 106. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: no ganó.

El 10 de agosto, el día que puede cambiarlo todo en Atlético de Madrid

Más allá de las negociaciones, existe otra fecha que puede resultar determinante. El 10 de agosto está previsto el regreso a los entrenamientos de los futbolistas del Atlético que participaron en la final del Mundial 2026, entre ellos Julián Álvarez, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone y Thiago Almada. Todo ello de cara al debut que tendrá lugar nueve días más tarde en LaLiga contra el Málaga.

Si para entonces la operación no se resolvió, toda la atención estará puesta en la decisión que tome el delantero argentino. Su presencia en el inicio de la pretemporada reforzaría la postura del Atlético, mientras que una ausencia podría interpretarse como un intento de ejercer presión para facilitar su salida hacia Barcelona.