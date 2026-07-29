Un gremio tendrá un básico de 4 millones de pesos y rompe el techo de paritarias del gobierno de Milei

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) cerró una revisión paritaria que establece un piso salarial superior a los $ 4.000.000 para septiembre de 2026. La medida, acordada entre la conducción gremial y las cámaras del sector, busca resguardar el poder adquisitivo de los profesionales con responsabilidad técnica y administrativa en farmacias, laboratorios y droguerías.

Escalafón salarial: los aumentos mes a mes

El entendimiento alcanzado por la entidad conducida por Marcelo Peretta estipula subas progresivas para el trimestre en curso. El esquema fija un piso básico que ubica a este colectivo profesional holgadamente por encima de la media de ingresos del mercado laboral.

De acuerdo con lo informado por la organización sindical, los básicos mínimos evolucionarán de la siguiente manera:

Julio de 2026: $3.915.000

Agosto de 2026: $3.990.000

Septiembre de 2026: $4.065.000

Sobre estas cifras base, la escala salarial contempla la adición de un 30% promedio en concepto de asignaciones complementarias por Competencia, Gestión y Permanencia, según lo determinado por los convenios colectivos vigentes.

Alcance del convenio y sectores comprendidos

El ajuste salarial aplica a los profesionales afiliados a SAFYB encuadrados bajo las normativas de los convenios colectivos de trabajo 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22. La mejora impacta principalmente en quienes ejercen funciones como directores técnicos, una posición de alta carga legal y sanitaria dentro de la industria farmacéutica y médica.

Desde el gremio señalaron además un incremento en la adhesión de profesionales al convenio 794/22 —firmado con la Cámara de la Actividad Farmacéutica y Bioquímica—, al calificarlo como un marco regulatorio con mejores perspectivas de ingresos y beneficios laborales para el sector.

Paritarias UOM: comienza una nueva negociación salarial para los trabajadores siderúrgicos

La negociación paritaria de la Rama 21 de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tendrá este miércoles una instancia clave con el inicio formal de las conversaciones entre el gremio y la Cámara Argentina del Acero, en el marco de una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo.

La reunión, programada para las 12 y que se realizará por videoconferencia, despierta expectativas tanto entre los representantes sindicales como en el sector empresario. Si bien en las últimas semanas hubo contactos informales que permitieron retomar el diálogo, las partes todavía no alcanzaron un acuerdo sobre la recomposición salarial de los trabajadores siderúrgicos.