Con Mauro Icardi: los 16 jugadores libres que podrían llegar al futbol argentino

Mauro Icardi, delantero de Galastasaray.

El mercado de pases sigue ofreciendo oportunidades para los clubes del fútbol argentino y, más allá de las negociaciones por incorporaciones con contrato vigente, existe un grupo de futbolistas con experiencia internacional que actualmente tiene el pase en su poder. Algunos son exintegrantes de la Selección Argentina, otros dejaron una huella importante en Europa o Sudamérica y varios podrían convertirse en protagonistas de las próximas semanas si aparece una propuesta atractiva desde la Liga Profesional.

Entre todos los nombres sobresale el de Mauro Icardi, uno de los delanteros argentinos de mayor trayectoria en el exterior durante la última década. Tras finalizar su vínculo con Galatasaray, el atacante quedó libre y pasó a integrar una nómina de 16 futbolistas argentinos sin club. Si bien su representante descartó recientemente un regreso al fútbol argentino en este mercado, su condición contractual lo convierte en uno de los nombres más resonantes de la lista.

Los jugadores libres que pueden llegar al fútbol argentino

Icardi encabeza un grupo de jugadores con recorrido internacional que podría reforzar a cualquier equipo del país. El exgoleador de Inter de Milán, París Saint-Germain y Galatasaray continúa evaluando ofertas para definir el próximo paso de su carrera. A sus 33 años mantiene un importante cartel en el mercado y es seguido por clubes de distintas ligas.

Otro futbolista de jerarquía que aparece disponible es Matías Vargas. El "Monito", surgido de Vélez, finalizó su etapa en Al-Fateh de Arabia Saudita y busca un nuevo destino. Su capacidad para desequilibrar por las bandas y su experiencia internacional lo convierten en una opción interesante para varios equipos argentinos que necesitan creatividad en ataque.

En defensa también hay alternativas con experiencia. Renzo Saravia quedó libre tras su paso por Sevilla y representa una variante de jerarquía para el lateral derecho. A él se suma Lucas Rodríguez, quien terminó su vínculo con Querétaro de México, además de Gonzalo Bettini, otro marcador de punta con recorrido en el fútbol argentino e internacional.

La mitad de la cancha reúne nombres de peso. Roberto Pereyra, con una extensa carrera en Europa y varios ciclos en la Selección Argentina, es uno de los mediocampistas más destacados de la nómina. También aparecen Santiago Cáseres, Ignacio Schor y Brian Farioli, tres futbolistas que buscan una nueva oportunidad para relanzar sus carreras tras finalizar sus respectivos contratos.

En ofensiva las opciones son variadas. Además de Icardi, sobresalen Luciano Vietto, quien quedó libre tras su salida de San Lorenzo; el Chimy Ávila, delantero con pasado en el fútbol español; Nicolás Orsini, Franco Jara, Jonatan Cristaldo y Maximiliano Urruti. Todos cuentan con experiencia en diferentes ligas y podrían transformarse en oportunidades de mercado para clubes que necesiten reforzar el ataque sin afrontar el costo de una transferencia.

La lista completa de 16 jugadores libres