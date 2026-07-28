¿Xuxa viene a la Argentina en 2026? Todo lo que se sabe hasta ahora de su gira "El último vuelo de la nave"

Xuxa podría visitar Argentina en su última gira. (Crédito de foto: Xuxa)

La increíble "Reina de los Bajitos" dio inicio formal a su ambicioso tour titulado "El Último Vuelo de la Nave", un espectáculo profundamente emocionante que marca el reencuentro de Maria da Graça Meneghel con el público masivo a sus 63 años. La apertura de este esperado trayecto tuvo lugar en São Paulo, Brasil, donde la cantante brindó una puesta en escena repleta de magia, nostalgia y deslumbrantes recursos visuales.

El momento clave de la noche ocurrió cuando la emblemática nave rosa descendió desde lo alto del recinto para volar sobre las cabezas de miles de fanáticos que terminaron con lágrimas en los ojos. Acompañada por sus míticas Paquitas y un gran elenco, Xuxa hizo un recorrido exhaustivo por los grandes éxitos de su trayectoria, incluyendo clásicos icónicos como "Ilarié", "Dulce Miel", "La Danza de Xuxa" y "Luna de Cristal", además de un emotivo guiño a la comunidad LGBTQ+ al desplegar una bandera gigante mientras interpretaba "Arcoiris".

¿Vendrá a la Argentina?

Tras la exitosa inauguración en suelo brasileño y la confirmación de próximas fechas en Curitiba, Belo Horizonte y un concierto masivo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, la gran incógnita gira en torno a su desembarco en territorio argentino. En nuestro país, la expectativa es absoluta y las especulaciones crecen día a día entre sus seguidores históricos.

La relación de Xuxa con el público local trasciende lo estrictamente musical: en 1991, la conductora revolucionó la televisión argentina marcando un hito cultural imborrable. Aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte de la producción, los rumores suenan con fuerza desde hace tiempo y solo resta esperar el anuncio formal. Se habla de la posibilidad de que este concierto suceda en el Estadio Vélez Sarsfield, reeditando la mítica presentación realizada hace 35 años, lo que significaría un reencuentro ideal para revivir toda la magia de los años noventa.

Xuxa en un show en vivo. (Crédito de foto: Xuxa)

¿Es esta su gira de despedida?

El título "El Último Vuelo de la Nave" anticipa con total claridad el cierre de una era dorada. A través de esta gira, la estrella brasileña busca ponerle un broche de oro al icónico personaje que cautivó a varias generaciones en toda América Latina. Si bien mantendrá proyectos vinculados al entretenimiento y diversos compromisos sociales, este tour representa la despedida definitiva y formal de su mítica nave. Se trata del adiós a un éxito histórico, cargado de emoción para sus eternos "bajitos".