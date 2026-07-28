Kelci-Rose filtró cuál es el regalo que Messi le dio a los jugadores de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi sorprendió al plantel argentino con un exclusivo set matero dorado para compartir una de las costumbres más representativas del grupo.

A pocos días de la final del Mundial 2026, una revelación de Kelci-Rose llamó la atención de los fanáticos de la Selección argentina. La pareja de Marcos Senesi mostró el especial obsequio que Lionel Messi entregó al plantel durante el torneo y que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Qué mostró Kelci-Rose sobre el regalo de Lionel Messi

Mientras los jugadores continúan procesando la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, Kelci-Rose compartió un video en TikTok que despertó la curiosidad de miles de usuarios. La joven, que mantiene una relación con el defensor Marcos Senesi, decidió mostrar algunos de los recuerdos que el futbolista recibió durante la competencia. En las imágenes se la pudo ver vistiendo una camiseta argentina del Mundial 2006, sentada en el piso y exhibiendo diferentes objetos personalizados.

"Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado que Marcos recibió del torneo, y tiene su nombre en él", expresó la deportista al comenzar el video. Su publicación rápidamente comenzó a viralizarse entre los seguidores de la Selección argentina, especialmente por el gesto que tuvo el capitán del equipo con todos sus compañeros.

El regalo que Lionel Messi le hizo al plantel argentino

Más adelante en el video, Kelci-Rose reveló cuál fue el regalo que Lionel Messi entregó a cada integrante del seleccionado nacional durante el Mundial. Según explicó, el capitán obsequió un set personalizado para compartir uno de los rituales más representativos del plantel argentino: el mate.

"Y esto es para el mate, el cual le regaló Messi a todos los jugadores. Un Stanley dorado para cada uno para tomar mate con él. Tiene esta taza acá y esto viene con uno más grande", contó.

El obsequio incluía un mate Stanley de color dorado junto con otros accesorios que forman parte del tradicional hábito argentino que se convirtió en una marca registrada de la Selección en los últimos años.

Además, la influencer reveló que Marcos Senesi decidió entregarle parte del regalo para que pudiera conservarlo y llevarlo consigo. "Marcos me lo dio para mantenerlo guardado y para llevar a Miami. Él también me dio algunas hierbas por si quiero tomar", agregó.

La divertida confusión de Kelci-Rose con la bombilla

Uno de los momentos más comentados del video fue la confusión que tuvo la joven al intentar explicar una de las piezas que acompañan al mate. Al mostrar la bombilla, reconoció que no recordaba cómo se denominaba correctamente en español y buscó describirla ante sus seguidores.

"Es muy tierno. Y esto es... no sé cómo lo llaman. Voy a decirle pajilla, pero no es pajilla. Un regalo muy hermoso, y es genial que lo tenga. Díganme qué les parece, pero tengo que decir que es muy genial", comentó entre risas. La espontánea situación generó numerosos comentarios de usuarios argentinos que aprovecharon la oportunidad para explicarle las costumbres relacionadas con el mate.

Kelci-Rose mostró en TikTok los recuerdos personalizados que recibió Marcos Senesi durante su participación en el Mundial 2026.

El gesto de Messi que se volvió viral en redes sociales

La publicación de Kelci-Rose acumuló miles de reproducciones en pocas horas y permitió conocer un detalle hasta ahora desconocido de la convivencia del plantel argentino durante el Mundial 2026.

El regalo de Lionel Messi volvió a reflejar la importancia que tiene el mate dentro del grupo liderado por Lionel Scaloni, una tradición que acompaña a los futbolistas tanto en las concentraciones como en los viajes internacionales. Más allá del resultado deportivo obtenido en el certamen, el gesto del capitán fue celebrado por los hinchas y destacó el vínculo que mantiene con sus compañeros dentro de la Selección argentina.