Dónde juega Kelci-Rose Bowers, la novia futbolista de Marcos Senesi

Marcos Senesi y su novia, la futbolista Kelci-Rose Bowers.

La vida personal de Marcos Senesi volvió a quedar en el centro de la escena. El defensor argentino, que atravesó un gran momento en el Bournemouth y acordar su incorporación al Tottenham Hotspur, ahora fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina en el Mundial 2026. Otro aspecto que también genera interés es su relación con una de las jóvenes futbolistas más populares del fútbol inglés: Kelci-Rose Bowers.

La mediocampista británica logró construir una identidad propia mucho más allá de ser la pareja del ex San Lorenzo. Con una carrera que comenzó de manera precoz, experiencia internacional y una fuerte presencia en redes sociales, Bowers se transformó en una de las figuras emergentes del fútbol femenino en Inglaterra.

Dónde juega Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi

En la actualidad, Bowers integra el plantel femenino del Bournemouth, club en el que también jugó Senesi desde 2022. La futbolista inglesa se desempeña principalmente como mediocampista, aunque también puede ocupar posiciones más defensivas gracias a su versatilidad táctica.

Su llegada a las Cherries generó un enorme impacto mediático. El video oficial de su presentación acumuló más de 21 millones de reproducciones en redes sociales, una cifra poco habitual incluso para estándares del fútbol masculino. Ese fenómeno convirtió a Bowers en una de las deportistas con mayor visibilidad dentro de las categorías femeninas inglesas.

La futbolista Kelci-Rose Bowers.

Antes de desembarcar en Bournemouth, desarrolló una carrera que incluyó pasos por el Portsmouth, el Southampton y una experiencia en Estados Unidos, donde representó a la Universidad Estatal de Luisiana. Además, fue convocada a selecciones juveniles de Inglaterra, lo que consolida una trayectoria que comenzó cuando apenas tenía 16 años.

Quién es la futbolista que conquistó a Marcos Senesi

Nacida en Fareham, una localidad del sur de Inglaterra ubicada entre Southampton y Portsmouth, Bowers se destacó desde muy joven por su talento futbolístico. Formada en categorías juveniles de alto rendimiento, llamó la atención por su capacidad para recuperar pelotas, distribuir juego y llegar al área rival.

Su perfil deportivo se complementó con una fuerte presencia digital. Las campañas institucionales, las publicaciones vinculadas al Bournemouth y su crecimiento en redes sociales la convirtieron en una figura reconocida entre los seguidores de la Premier League y del fútbol femenino británico.

Esa combinación entre rendimiento deportivo y popularidad explica por qué su nombre comenzó a multiplicarse en medios ingleses y también en portales deportivos de Argentina, especialmente desde que oficializó su romance con Senesi.

Cómo comenzó la historia de amor entre Senesi y Bowers

La relación entre ambos comenzó a tomar forma a principios de 2024 durante una sesión fotográfica organizada por el Bournemouth para presentar la nueva indumentaria del club. Compartir el mismo entorno profesional facilitó un acercamiento que pronto se trasladó fuera de las canchas.

Las primeras pistas aparecieron en redes sociales, en las que los seguidores detectaron intercambios y comentarios entre ambos. Sin embargo, la confirmación oficial llegó meses después, cuando compartieron fotografías de unas vacaciones en Cerdeña, Italia.

Las imágenes mostraban momentos de descanso y complicidad junto a una frase que despejó cualquier duda: "Por más momentos juntos". Desde entonces, la pareja comparte parte de su día a día con sus seguidores y se convirtió en una de las más comentadas del ambiente futbolístico.