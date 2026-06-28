Quién es Marcos Senesi, el 2 de la Selección Argentina en el Mundial 2026 que fue convocado a último momento

Marcos Senesi se ganó un lugar en la Selección Argentina para el Mundial 2026. Su recorrido en Europa, el llamado de Lionel Scaloni y su gran presente.

Cuando parecía correr desde atrás en la consideración de Lionel Scaloni, Marcos Senesi terminó metiéndose entre los elegidos para representar a la Selección Argentina en el Mundial 2026. El defensor surgido de San Lorenzo atraviesa el mejor momento de su carrera tras destacarse en la Premier League y dar un salto importante al Tottenham. En este caso, fue el número 2 a quien le hicieron el penal en el encuentro ante Jordania.

Luego de la victoria ante Islandia, el propio Scaloni había declarado públicamente que se tomaría algunas horas más de las previstas para informar al último citado. Si bien se especulaba con el posible ingreso de Guido Rodríguez, el entrenador quedó conforme con el renidmiento en el último amistoso y optó por reforzar la zona central de la defensa, con un futbolista que puede aportar físico y técnica.

Quién es Marcos Senesi, el defensor que llegó al Mundial 2026

La convocatoria de Senesi a la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026 representa la recompensa a una carrera construida paso a paso. Nacido en Concordia, Entre Ríos, el zaguero inició su camino futbolístico en las divisiones inferiores de San Lorenzo. Allí completó toda su formación hasta debutar en Primera División en septiembre de 2016.

Su crecimiento fue constante. Con buenas actuaciones en el conjunto azulgrana, se transformó en una de las grandes promesas defensivas del fútbol argentino y rápidamente despertó el interés de varios clubes europeos. En 2019 llegó la oportunidad de emigrar, ya que el Feyenoord de Países Bajos pagó 7 millones de euros por su ficha y comenzó una etapa fundamental para su desarrollo profesional.

La experiencia en el fútbol neerlandés, en el que disputó 116 partidos oficiales, resultó determinante para el crecimiento de Senesi. Desde su llegada a Rotterdam se convirtió en una pieza importante del equipo y participó en competiciones internacionales durante las tres temporadas que permaneció en el club.

Uno de los momentos más destacados ocurrió en 2022, cuando Feyenoord alcanzó la final de la primera edición de la UEFA Europa Conference League. Senesi fue protagonista durante toda la campaña y disputó prácticamente todos los encuentros del certamen. Su capacidad para salir jugando desde el fondo, su personalidad para liderar la defensa y su fortaleza en los duelos individuales llamaron la atención de equipos de las principales ligas europeas.

La explosión en la Premier League

Ese mismo 2022 llegó el salto a Inglaterra para vestir la camiseta del Bournemouth, quien pagó 15 millones de euros por su pase. Lejos de sufrir el cambio de nivel, el argentino logró consolidarse rápidamente en una de las ligas más competitivas del mundo.

Durante cuatro temporadas fue uno de los referentes defensivos del conjunto inglés y tuvo una influencia decisiva en el crecimiento deportivo de la institución. Su última campaña fue especialmente destacada: superó los 2.300 pases completados en la Premier League y lideró varias estadísticas entre los defensores centrales del campeonato.

Además, se ubicó entre los mejores jugadores del torneo en intercepciones, despejes y bloqueos, demostrando una combinación poco habitual entre calidad técnica y solidez defensiva. Su aporte no se limitó al aspecto defensivo. También fue uno de los centrales con mayor participación ofensiva y figura entre los líderes de asistencias en su posición. Gracias a ese rendimiento, Bournemouth logró clasificarse por primera vez en su historia a competiciones europeas.

El salto al Tottenham y la sociedad con Cuti Romero

La gran temporada de Senesi no pasó desapercibida en Inglaterra. Tras finalizar su vínculo con Bournemouth, el defensor acordó su incorporación al Tottenham Hotspur, donde compartirá plantel con Cristian Romero.

La llegada a uno de los clubes más importantes de la Premier League representa el desafío más importante de su carrera y una enorme oportunidad para consolidarse definitivamente en la élite del fútbol europeo. Además, el hecho de compartir vestuario con el Cuti Romero podría fortalecer una sociedad defensiva que Lionel Scaloni observa con atención para el futuro de la Selección Argentina.

La historia de Senesi con la Selección Argentina comenzó hace varios años. Pese a que Italia intentó convencerlo para representar a la Azzurra gracias a sus raíces familiares, el defensor siempre tuvo clara su decisión: esperar una oportunidad con la Albiceleste.

Ese llamado llegó en 2022 cuando Scaloni lo convocó para disputar la Finalissima frente a Italia. Desde entonces fue seguido de cerca por el cuerpo técnico y continuó apareciendo en distintas listas hasta ganarse definitivamente un lugar entre los elegidos para el Mundial 2026.

A comienzos de año, cuando su presencia todavía era una incógnita, había expresado públicamente su deseo de disputar la Copa del Mundo. “Jugar un Mundial es un sueño que tengo desde chico. Sé que está cerca y me encantaría poder cumplirlo”, había reconocido. Meses después, esa ilusión terminó convirtiéndose en realidad.

La historia de amor que nació en Bournemouth

Fuera de las canchas, Senesi también atraviesa un gran momento personal. Desde 2024 mantiene una relación con la futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers, mediocampista del equipo femenino de Bournemouth. La pareja se conoció durante una producción fotográfica organizada por el club para presentar la nueva indumentaria y rápidamente comenzó una historia que luego hicieron pública en redes sociales.

Bowers se formó en las categorías juveniles del Chelsea y también representó a Inglaterra en selecciones juveniles antes de desarrollar su carrera en el fútbol universitario estadounidense y posteriormente regresar al Reino Unido. Actualmente ambos comparten su vida entre el fútbol profesional y los nuevos desafíos que les plantea esta etapa.