Salah, sustituido por molestias, se someterá a pruebas antes de dieciseisavos

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Egipto contra Irán

​El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, dijo que Mohamed Salah se someterá a pruebas después de ‌que el capitán pidiera ‌ser sustituido durante el empate 1-1 del viernes contra Irán en el Mundial, lo que pone en duda su estado físico de cara a la fase de eliminatorias.

Salah, que se mostró visiblemente frustrado al ser sustituido a los 12 minutos de ​la segunda parte, ⁠será sometido a pruebas tras reportar un problema, ‌aunque Hassan dijo que era demasiado pronto ⁠para determinar la gravedad ⁠de la situación.

"Pidió ser sustituido. Si un jugador pide ser reemplazado, significa que sintió algo", dijo Hassan a ⁠beIN Sports.

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"Averiguaremos cuál es el problema. Se ​harán pruebas."

Hassan dijo que el lateral ‌izquierdo Ahmed Fatouh también sería ‌evaluado tras sufrir una lesión, al tiempo que ⁠expresó su esperanza de que el centrocampista Hamdi Fathi se recupere a tiempo para el partido de dieciseisavos de final de Egipto contra Australia ​el viernes, ‌después de haberse perdido el partido contra Irán.

A pesar de las dudas sobre el estado físico de los jugadores, Hassan insistió en que seguía confiando en la profundidad de ⁠su plantilla después de que Egipto se asegurara el segundo puesto del Grupo G con cinco puntos, por detrás de Bélgica, líder del grupo, por diferencia de goles.

"Tengo guerreros. Tengo jugadores egipcios que son dignos de la confianza depositada en ellos", dijo.

"No me preocupa la ‌ausencia de jugadores. Tengo plena confianza en todos los integrantes de esta plantilla. Si me preocupara cada vez que tuviéramos una lesión, no estaría capacitado para entrenar a la selección egipcia."

Hassan elogió el pase de ‌Egipto a la fase eliminatoria como un logro del que el país, el mundo árabe y África se ‌enorgullecen, y dijo ⁠que su equipo ahora se centrará en prepararse para la siguiente ronda.

"Nos prepararemos, ​trabajaremos duro y haremos todo lo posible para lo que venga después", dijo.

Con información de Reuters