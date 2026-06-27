Rival de Argentina en 16vos del Mundial: cuando juega con Cabo Verde y a qué hora

Tras los partidos de Uruguay vs España y Cabo Verde vs Arabia Saudita, la Selección Argentina ya tiene la mirada puesta en el cierre de la fase de grupos en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Jordania en un partido importante, pero ya conoce a su próximo rival en los 16vos. Será el viernes 3 de julio a las 19 horas frente a Cabo Verde

Argentina ya logró avanzar en el Grupo J y en primer lugar. Según el nuevo formato del Mundial, que cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos, los dos primeros de cada grupo avanzan directamente, junto con los ocho mejores terceros.

En este caso, el equipo de Scaloni no solo buscará sumar los tres puntos, sino también construir un camino más favorable para avanzar en el torneo y evitar rivales de peso en las primeras rondas eliminatorias. Jordania, por su parte, es una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo. La selección asiática logró una clasificación histórica y participará por primera vez en un Mundial, un hecho que generó una gran movilización en todo el país.

El responsable de este notable crecimiento es el entrenador marroquí Jamal Sellami, quien asumió en 2024 y consolidó el proceso iniciado tras el subcampeonato en la Copa Asiática. Su equipo se destaca por el orden táctico, la intensidad física y la velocidad para aprovechar los espacios en ataque.

Entre sus figuras sobresale Mousa Al-Tamari, capitán y referente ofensivo que actualmente juega en el fútbol francés y es considerado el futbolista más importante en la historia reciente de Jordania. Además, el joven delantero Ibrahim Sabra es una de las grandes promesas del fútbol asiático y una apuesta de futuro para la selección.