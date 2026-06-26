Doku no está listo para jugar partido completo ante Nueva Zelanda, dice DT Bélgica

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, y Brandon Mechele durante la rueda de prensa

Por Pearl Josephine ​Nazare

VANCOUVER, 25 jun (Reuters) - El extremo belga Jeremy Doku no está preparado para jugar el partido completo ‌contra Nueva Zelanda ‌en su decisivo partido del Grupo G del Mundial tras recuperarse de una enfermedad y de la breve ausencia por el nacimiento de su hijo, dijo el jueves el director técnico Rudi García.

Doku jugó en el empate 1-1 de Bélgica en su ​debut contra Egipto, ⁠pero se perdió el 0-0 con Irán debido ‌a problemas respiratorios durante un entrenamiento.

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"Jeremy regresó ⁠hace tres días, por lo ⁠tanto, solo ha participado en el entrenamiento de hoy. Ha hecho un poco más, pero llevaba siete días ⁠sin entrenar y eso no es insignificante", explicó ​García a periodistas.

"Probablemente no vaya ‌a jugar los 90 minutos. ‌Sabemos que puede marcar la diferencia en cuanto ⁠pise el terreno de juego, pero nuestro juego no se basa en un solo jugador, se trata del espíritu colectivo, esa es la verdadera fuerza ​de Bélgica", ‌añadió.

El delantero Romelu Lukaku, que aún busca su primer gol del torneo, tampoco podrá disputar el partido completo.

"Lukaku no puede aguantar los 90 minutos. Si sale de titular, será ⁠sustituido, si no sale de titular puede ayudarnos desde el banquillo, pero está en forma", explicó.

A pesar de que muchos apostaban por que encabezara el grupo, Bélgica afronta el partido del viernes en tercera posición, con dos puntos.

Egipto lidera con cuatro, mientras que Irán también tiene ‌dos unidades, pero está por encima de Bélgica por diferencia de goles. Nueva Zelanda, que sigue buscando su primera victoria en un Mundial, ocupa el último puesto con un punto.

"Tenemos que igualar su intensidad, si ‌lo conseguimos, no veo ningún problema para nosotros. En el papel, tenemos más calidad que Nueva Zelanda, con el ‌debido respeto hacia ⁠ellos", dijo el defensa central Brandon Mechele.

"Quizá nos faltó un poco de esa ​intensidad en el partido anterior, pero eso sirvió para despertarnos. Creo que mañana estaremos preparados", agregó.

Con información de Reuters