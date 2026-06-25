"Mantener eternas nuestras raíces": coreano-estadounidenses celebran su patria en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica contra Corea del Sur - Aficionados en Los Ángeles

Por Hatem Maher y Leonardo ​Benassatto

LOS ÁNGELES, 25 jun (Reuters) - Vestidos casi por completo de rojo y envueltos en banderas de Corea del Sur, cientos de coreano-estadounidenses transformaron el miércoles Liberty Park, en Koreatown ‌de Los Ángeles, en un pedazo ‌de hogar, entre cánticos, canciones y bailes bajo una consigna sencilla: "mantener eternas nuestras raíces".

La frase decoraba banderas, puestos de comida y artículos de recuerdo en todo el parque, y capturaba el espíritu de una reunión para ver el Mundial que acabó siendo mucho más que el resultado del último partido de Corea del Sur en la fase de grupos ante Sudáfrica.

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Mientras la acción se desarrollaba a más de 2.250 kilómetros de distancia, en Monterrey, México, Liberty Park ​pareció por un momento mucho ⁠más cerca de Seúl que del sur de California.

Las familias hacían fila para comprar ‌comida callejera coreana y pintarse la cara antes del saque inicial, mientras ⁠los artistas subían al escenario. Los tambores resonaban en ⁠perfecta sincronía con las animadoras, mientras los hinchas entonaban cánticos que se extendían por todo el parque.

Pese a que Corea del Sur recibió un gol en la segunda parte en camino ⁠a una derrota por 1-0, el bullicioso ambiente apenas decayó.

Durante la pausa de hidratación, ​las animadoras volvieron rápidamente al escenario y guiaron a los ‌hinchas en enérgicas coreografías al ritmo de "Gangnam Style", ‌de Psy, y de música de la exitosa película animada "Las guerreras K-pop", sustituyendo rápidamente ⁠la decepción por celebración.

Para muchos de los congregados en Koreatown, la jornada tuvo menos que ver con el fútbol que con reafirmar los lazos con una herencia situada a miles de kilómetros de distancia.

"UNIR A NUESTRA COMUNIDAD"

"Amo Corea. Amo representar mi herencia", dijo Irene Choi, nacida ​en Los Ángeles ‌y cuya madre dirige una escuela de ballet en la comunidad coreana de la ciudad.

"Desearía estar en Corea y poder vivirlo allí. Nunca lo he hecho. Pero esto es lo más parecido. Todas las fiestas para ver el Mundial en K-Town son siempre muy divertidas. Unen a nuestra comunidad".

Mitchell Lee, un trabajador de ⁠una organización sin fines de lucro de Maryland que visitaba Los Ángeles con familiares para una boda, dijo que asistir a la reunión nunca estuvo en duda.

"Koreatown tiene una vibra muy especial", dijo. "Teníamos que venir".

Nacido y criado en Estados Unidos, Lee dijo que el fútbol sigue siendo una de las conexiones más fuertes de su familia con sus raíces.

"Nos encanta alentar juntos como una sola comunidad", afirmó.

Otros admitieron que se sentían atraídos menos por el deporte en sí que por la experiencia ‌compartida.

"En realidad no soy muy fanático del fútbol", dijo Donnie, un enfermero titulado que vive en Los Ángeles desde la infancia.

"Pero el Mundial siempre despierta un poco de orgullo nacional. Es más divertido verlo cuando hay una multitud gritando y disfrutándolo que simplemente verlo solo en casa".

Aunque muchos aficionados eran demasiado jóvenes para recordar la llegada de Corea del Sur a las semifinales del Mundial ‌de 2002, cuando el país coorganizó el torneo con Japón, o habían nacido en Estados Unidos, la reunión pública ofrecía algo diferente: una oportunidad para celebrar una identidad compartida con desconocidos que se ‌sentían como familia.

Cuando el ⁠pitido final confirmó la derrota, dejando a Corea del Sur a la espera de alcanzar la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros, los ​tambores siguieron sonando y los aficionados permanecieron en Liberty Park, conversando bajo banderas coreanas que ondeaban.

Por una tarde en Los Ángeles, la multitud abrazó la sensación prometida por la consigna: mantener eternas sus raíces.

Con información de Reuters