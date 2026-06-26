Escándalo en Uruguay: la fuerte reunión entre Bielsa y los referentes de la selección previa al duelo con España en el Mundial 2026.

A pocas horas de un duelo clave frente a España por la última fecha de fase de grupos en el Mundial 2026, la Selección de Uruguay atraviesa un momento crítico, marcado por un conflicto entre algunos de los jugadores del plantel y el entrenador Marcelo Bielsa. Según informaron periodistas del medio El Espectador, un par de referentes pidieron una reunión con el DT argentino para expresarle su descontento por la forma de entrenar y su intención de cómo jugar el próximo encuentro; la respuesta del 'Loco' no conformó al grupo y las tensiones crecieron antes de un compromiso clave para que la 'Celeste' siga con posibilidades en el certamen.

El sitio charrúa contó que Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde solicitaron una reunión con el entrenador para manifestarle ciertas incomodidades sobre los entrenamientos. Según le plantearon, consideraron que la carga de trabajo fue excesiva al punto que algunos compañeros sufrieron lesiones por este motivo. Además, expresaron diferencias desde lo futbolístico y pidieron afrontar el partido ante España con un bloque bajo y apostando al contragolpe.

La picante reunión entre Bielsa y los jugadores previa al partido con España

Tras ese encuentro, Bielsa reunió a todo el plantel y habló durante casi 50 minutos. En ese lapso, sostuvo: “Ustedes ya me quisieron sacar cuando fue lo de Luis Suárez. Cuando pasó lo de Nahitan Nández también estuvieron reunidos y me quisieron sacar. Yo le he armado la carrera a algunos jugadores acá en la selección, como (Sebastián) Cáceres y Maxi Araújo”. También, respecto al enfrentamiento de este viernes, explicó que su intención es jugar "en espejo" frente a España, una idea que no fue bien recibida por los futbolistas. También, aceptó que había traído jugadores lesionados a disputar la competición pero que los mantuvo porque habían sido "fieles" a él. "Por eso los traje”, sentenció.

Luego de la extensa exposición del entrenador, quien habló mirando hacia abajo según relató el periodista de El Espectador, algunos futbolistas se levantaron y abandonaron la reunión. José María Giménez intentó convencerlos de que permanecieran, aunque no logró evitar que se marcharan. En ese contexto, Ronaldo Araujo, uno de los jugadores que todavía no sumó minutos en este Mundial por lesión, expresó: “Dios quiera que pasemos de fase, pero esto no se aguanta más”.

Qué necesita Uruguay para clasificar y cómo se define el Grupo H

Uruguay vs. España y Arabia Saudita vs. Cabo Verde jugarán al misma hora: el viernes 26 de junio a las 21 de Argentina. Para avanzar a los 16avos de final, "La Celeste" sólo dependerá de sí misma si derrota a "La Roja", una de las máximas candidatas al título en la Copa del Mundo. De no conseguir el milagro, el escenario será muy complejo para el bicampeón.

Si Uruguay no le gana a España, necesitará los siguientes resultados: