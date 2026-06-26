Koeman se muestra cauteloso ante la amenaza de Marruecos en fase eliminatoria

El director técnico de Países Bajos, Ronald Koeman, no dio nada por sentado después de que su ‌equipo aseguró el primer lugar ‌del Grupo F con un triunfo 3-1 sobre Túnez el jueves, y advirtió de que su próximo rival, Marruecos, supondrá una prueba formidable en los dieciseisavos de final del Mundial.

Los neerlandeses terminaron la fase de grupos con siete puntos y 10 goles a favor, pero Koeman afirmó que la atención ya se centra en ​el partido del lunes ⁠en Monterrey, donde hará a un lado cualquier idea de ‌un camino fácil en el torneo.

"No estoy seguro de ⁠que seamos los favoritos en el partido ⁠contra Marruecos. Tenemos que prepararnos porque será un partido importante, es un buen equipo con mucha calidad y pueden marcar con facilidad", dijo ⁠Koeman en rueda de prensa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Koeman restó importancia a las ​preguntas sobre lo que podría depararles el torneo ‌más allá del partido ante Marruecos.

"No ‌creo que estemos todavía en una situación en la que ⁠podamos pensar en eso. Nos enfrentamos a nuestra verdadera prueba, y para eso es para lo que nos vamos a preparar", afirmó.

A pesar de su cómoda clasificación para la fase eliminatoria, las ​mejoras defensivas siguen ‌estando en la agenda de Koeman después de que su equipo encajara un gol por séptimo partido consecutivo.

"Sí que prestamos atención a eso, uno o dos jugadores no están en la posición correcta, no se bloquea a los ⁠rivales, y ese es el tipo de cosas que discutiremos con los jugadores. Encajar un gol forma parte del juego, y además hemos marcado 10 goles en tres partidos", señaló.

Koeman señaló que su equipo aún puede mejorar en cuanto a ser más compacto y tener transiciones más precisas.

"El ritmo, las posiciones, crear más ocasiones, colocar a más jugadores entre ‌líneas y, sin el balón, a veces podemos estar más compactos", explicó. "Tenemos que realizar transiciones más rápidas, ya sea hacia atrás o hacia delante, todos juntos, así que hay margen de mejora".

Los neerlandeses permanecerán en su campo de entrenamiento de Kansas City hasta el domingo, antes ‌de partir hacia México, donde les esperan unas condiciones de calor intenso.

Koeman elogió a la afición neerlandesa, que el jueves tiñó el estadio de Kansas ‌City de un ⁠mar de naranja. Ahora, su atención se centra por completo en Marruecos y en lo implacable que es la ​fase eliminatoria.

"Jugaremos bien y ganaremos el partido, porque si pierdes, te vas a casa. Y, por supuesto, queremos llegar lejos en este torneo", apuntó.

Con información de Reuters